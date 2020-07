Elon Musk a sous-entendu que Tesla pouvait proposer le Cybertruck en plusieurs couleurs, en jouant sur la température de la coque en acier.

Quand le Cybertruck a été officialisé en fin d’année dernière, le pickup 100 % électrique n’a été montré qu’en une seule couleur : argent, soit la teinte naturelle de l’acier. Sera-t-il disponible dans d’autres coloris lors de sa commercialisation ? C’est une possibilité esquissée par Elon Musk, en réponse à un internaute qui a partagé un rendu du Cybertruck en blanc sur Twitter le 26 juillet. « Pas impossible » a-t-il indiqué.

« Certains types d’acier changent de couleur quand ils sont trempés, est-ce que cela s’applique à celui inoxydable laminé à froid ? Ce serait fantastique de voir le Cybertruck être chauffé avec un lance-flamme [celui de la Boring Company]… » a indiqué une autre personne. Elon Musk a validé également, entrouvrant la porte à l’opportunité de vendre le pickup dans différentes teintes.

À lire : Tout ce qu'il faut savoir sur le Cybertruck

Yes — Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2020

Le Cybertruck en plusieurs couleurs ?

L’acier a la propriété de pouvoir obtenir une coloration chimique en étant chauffé (selon la température) — on appelle ce processus le bleuissage. Annoncé comme ultra résistant et usant le même matériau que les fusées de SpaceX, le corps du Cybertruck peut donc, sur le papier, être concerné par cette technique. Néanmoins, un acquiescement d’Elon Musk ne veut pas dire que Tesla proposera le véhicule en plusieurs couleurs. Il faut pouvoir s’assurer que les teintes seront esthétiquement réussies et, surtout, n’auront aucune incidence sur les caractéristiques de l’acier.

En avril dernier, Elon Musk avait déjà évoqué l’idée de proposer le Cybertruck en différentes versions. Il avait donné l’exemple du noir mat. Néanmoins, le milliardaire avait parlé d’envelopper le pickup — une solution alternative qui peut être exécutée après l’assemblage de la voiture, par une autre entreprise spécialiste. Le rendu ne serait pas le même qu’après avoir bleui le métal.

À l’arrivée, il semble exister des moyens pour Tesla de commercialiser son Cybertruck en différentes couleurs. Mieux, ils pourraient être appliqués après l’acquisition, ce qui peut ouvrir la voie à un marché alternatif de modifications pour le pickup au design étonnant. Aujourd’hui, Tesla peut peindre ses Model 3, Model Y, Model S et Model X en cinq couleurs.