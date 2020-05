Elon Musk s'est encore fait remarquer ce week-end, en menaçant de déménager l'usine de Tesla installée à Fremont en raison d'un gel de la production maintenu.

Elon Musk n’a toujours pas compris comment fonctionnait un confinement pour enrayer une épidémie. Alors qu’il espérait voir l’usine de Tesla située à Fremont rouvrir, le comté d’Alameda continue de maintenir des règles strictes pour éviter que la crise sanitaire liée au coronavirus ne s’aggrave. Ce n’est pas du tout au goût du milliardaire, qui a décidé de proférer des menaces sur Twitter, allant jusqu’à déclarer qu’il pourrait déménager l’usine qui assemble les voitures électriques de Tesla.

Elon Musk estime que les dernières mesures annoncées par le gouverneur Gavin Newsom, en charge de la Californie, devraient permettre à Tesla de relancer son activité — c’était prévu vendredi 8 mai. Sauf que les comtés ont toute l’autonomie de décréter si, oui ou non, la situation permet de déconfiner en toute sécurité. C’est pourquoi Tesla a décidé d’attaquer celui d’Alameda en justice.

Frankly, this is the final straw. Tesla will now move its HQ and future programs to Texas/Nevada immediately. If we even retain Fremont manufacturing activity at all, it will be dependen on how Tesla is treated in the future. Tesla is the last carmaker left in CA.

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2020