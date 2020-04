Un « leak officiel » permet d'en apprendre un peu plus sur les VanMoof Electirifed S3 et X3, avant leur annonce lundi 21 avril.

Sur le marché du vélo électrique urbain, VanMoof a pris de l’avance. En 2020, on ne peut pas faire quelques scrolls sur Facebook sans tomber sur la pub d’un vélo connecté de startup, probablement dropshippé depuis une usine chinoise, promettant une révolution dans le fait d’attacher un smartphone ou des fonctions numériques à un outil de déplacement.

VanMoof a inauguré ce secteur et le survole avec une expérience et des vélos qui ont déjà fait leur preuve : l’entreprise hollandaise n’a pas besoin de convaincre de son sérieux quand il s’agit de faire des cycles élégants, agréables à conduire et augmentés. Les Electrified S3 et X3, qui seront dévoilés lundi 21 avril, semblent en plus avoir corrigé l’un des principaux défauts de VanMoof : le prix, qui passe de 3 500 € pour les X2 et S2 à 1 998 € pour les X3 et S3.

Un leak « officiel »

C’est dans une opération de communication un brin étrange que le tarif des prochains vélos de la marque a été dévoilé. Avant même leur présentation publique, VanMoof a ouvert les précommandes pour ses vélos pour des acheteurs définis comme des « Amis de VanMoof », qui ont reçu un mail avec le prix du vélo et des premiers clichés. Bien évidemment, tout cela s’est retrouvé sur Reddit dans les minutes qui ont suivi.

Ces futurs vélos promettent, dans le discours marketing associé au mail, des améliorations sur le freinage, la boîte de vitesse et l’économie d’énergie de la batterie intégrée au cadre. Des points qui avaient été critiqués par les spécialistes sur les S2 et X2, qui n’avaient par exemple pas de frein hydraulique, une erreur à ce tarif.

Mais comme nous l’indiquions, on retiendra surtout de ce leak le nouveau prix de la gamme VanMoof. Il agacera peut-être les propriétaires de S2 et X2 qui auront bien du mal à en tirer une somme correcte en revente d’occasion, mais il place VanMoof exactement dans le secteur tarifaire qui est le sien. Car depuis l’apparition des Electrified, d’autres entreprises se sont lancées sur le secteur du vélo urbain électrique élégant, avec plus ou moins de réussite, et ont tiré les prix sous la barre des 2 000 €. À 3 500 €, les VanMoof voulaient jouer dans la cour de vélos électriques produits par les plus grandes marques du secteur, avec des raffinements difficiles à égaler et aucune concession sur les finitions, la mécanique et le moteur dans le pédalier plutôt que dans le moyeux avant, gage de dynamisme dans la conduite.

À 2 000 €, VanMoof change complètement la donne, car ses vélos qui étaient déjà parmi les meilleurs des urbains deviennent des objets bien plus accessibles — d’autant qu’il est possible de se faire rembourser jusqu’à 500 € en aides de l’état, des régions et des mairies.

Quant au reste de la fiche technique, toutes les informations seront connues en début de semaine prochaine.