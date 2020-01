Elon Musk a une nouvelle lubie : il veut faire parler les voitures Tesla. Comme celle de la série culte K 2000.

Elon Musk, renommé Buff Mage sur Twitter, rêve visiblement d’un futur où les voitures seraient capables… de parler. Dans un tweet publié le 12 janvier 2020, le milliardaire a partagé une vidéo où l’on peut voir une Model 3 en train de proférer des mots audibles depuis l’extérieur. « Les Tesla vont bientôt parler aux gens si vous le désirez. C’est réel », explique-t-il.

« Et, bien sûr, votre voiture pourra flatuler dans leur direction » a ajouté Elon Musk, toujours là pour transformer des prouesses technologiques en blagues douteuses (pour rappel, on dispose déjà d’un coussin péteur dans l’habitacle). En attendant, on se demande bien à quoi pourrait servir une voiture bavarde, sinon à ressembler à celle de la série culte K 2000.

And, of course, your car will be able to 💨 in their general direction — Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

Elon Musk veut faire parler les Tesla

Dans sa vidéo, Elon Musk montre une Model 3 en train de dire « Mais n’attends pas là, viens plutôt à l’intérieur » avec une voix un tantinet robotique. Hormis dans un contexte de service de taxis autonomes (dont rêve Tesla), on doute de l’utilité réel d’une telle fonctionnalité. C’est rigolo, certes, mais cela deviendrait presque flippant d’entendre « Bonjour » quand on s’approche de son véhicule. Elle appuierait en revanche la puissance de l’intelligence artificielle embarquée, sachant qu’Elon Musk indiquait, en juillet 2018, qu’il voulait que les Tesla soient aussi évoluées que KITT (la voiture de K 2000).

Plus pertinent, la dernière grosse mise à jour du firmware a amélioré les commandes vocales à bord, « repensées pour comprendre un langage plus naturel » et permettant d’activer certaines options sans quitter la route des yeux (exemple : ‘Allume le siège chauffant du passager’). Ajouter la possibilité de dialoguer à l’extérieur est une suite logique qui souligne un peu plus le futurisme des voitures Tesla. Elle rappelle enfin combien elles sont capables d’évoluer avec le temps — même si ce n’est pas toujours pour le meilleur.