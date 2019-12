Tesla ajoute de nouvelles fonctionnalités à ses voitures Tesla, notamment la lecture des SMS et la refonte des commandes vocales.

En fin de semaine dernière, Elon Musk a annoncé l’arrivée d’une nouvelle mise à jour copieuse à destination des voitures Tesla. On en sait désormais un peu plus grâce à un article d’Electrek publié le 23 décembre. On peut y lire que certains propriétaires ont déjà reçu les nouvelles fonctionnalités, très centrées sur la connectivité avec le téléphone. Ainsi, les Tesla peuvent désormais lire les messages reçus.

Comme toujours, ces évolutions sont déployées par vague — et sont d’abord disponibles aux États-Unis (les propriétaires européens doivent patienter un peu avant d’en profiter). Outre la lecture des messages, Tesla a modifié les commandes vocales et amélioré la visualisation de l’environnement modélisé sur l’écran de bord. Cette légère refonte de l’interface est liée à la conduite autonome, comme l’avait teasé Elon Musk.

Les Tesla peuvent désormais lire les messages du téléphone

Voilà comment fonctionne la lecture et l’envoi de message par l’intermédiaire de la Tesla : « Quand vous recevez un nouveau message, appuyez sur le bouton situé à droite sur le volant pour qu’il soit lu vocalement et appuyez une deuxième fois pour y répondre en parlant fort. » Il est également possible de visionner les messages depuis l’écran ou encore de choisir une sonnerie pour alerter de la réception. Il faudra simplement veiller à ce que les notifications soient autorisées sur le smartphone relié en Bluetooth. À noter que cette fonctionnalité n’est pas compatible avec les textes partagés dans des groupes.

Les commandes vocales, pour leur part, ont été « repensées pour comprendre un langage plus naturel ». Dans un premier temps, Tesla s’est focalisé sur celles qui demandent de ne pas trop intervenir sur l’écran tactile. Numerama a demandé à Tesla si la langue française était concernée, nous mettrons à jour cet article en cas de réponse.

Tesla a donné quelques exemples de commande vocale :

‘Allume le siège chauffant du passager’

‘Ajuste mon rétroviseur droit’

‘Ouvre la boîte à gants’

‘Lance le trajet vers le bureau’

‘Où sont les Superchargeurs à proximité’

‘Joue les Beatles’

‘Envoie un message à Evan’

« La visualisation de la conduite affiche désormais des nouveaux objets, comme les feux tricolores, les panneaux Stop et certaines signalisations de la route », explique Tesla sur l’amélioration de l’interface Autopilote (qui voit donc de plus en plus de choses, après les cônes oranges). La firme précise que cet aperçu n’est en aucun cas un substitut à l’attention du conducteur (qui doit continuer à regarder la route). Pour preuve, cette évolution n’arrêtera pas la voiture.