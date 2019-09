Vroom n'est pas qu'une rubrique de Numerama : c'est aussi une chaîne YouTube dédiée à la mobilité électrique, où l'on teste plein de produits (et en plus, nos vidéos sont jolies). Suivez-nous !

En octobre 2018, Numerama a décidé de lancer Vroom, sa rubrique 100 % dédiée à la mobilité de demain. Voitures, vélos, trottinettes, scooters, motos : notre objectif est de parler au quotidien des nouveautés liées aux véhicules électriques, tout en vous proposant des éclairages sur ce marché en pleine expansion.

Notre rubrique essais compile déjà tous les tests écrits de véhicules que nous avons effectués. Il y en a pour tous les goûts : scooters Super Soco, e-presto, Niu M+, vélo Van Moof, Cowboy, voiture Tesla Model 3, Mercedes Classe B… notre objectif est de tendre vers l’exhaustivité tout en prenant le temps de s’intéresser à chaque produit, et comment il s’insère dans le quotidien de sa ou son propriétaire.

Suivez Vroom sur YouTube !

Mais Vroom, c’est aussi une chaîne YouTube. Pour chaque moto, scooter, vélo, voiture… nous accompagnons désormais nos essais d’un tournage vidéo grâce à notre excellente journaliste reporter d’images Louise Audry, et le concours de tous les journalistes de la rédaction.

Nous avons de belles ambitions pour cette chaîne, que nous avons pensée pour vous : vous qui hésitez entre un modèle de scooter et un autre, vous qui avez des questions sur la taille d’un vélo, sur l’autonomie d’une trottinette, sur la manière dont une véhicule réagit sur la route… Nous cultivons l’amour du test de produits, dans sa forme la plus précise mais aussi la plus nerdy : chez Numerama, on aime vraiment beaucoup s’amuser avec les objets, les triturer, les observer et les tester, comme vous le feriez vous-mêmes si vous les aviez sous la main.

Alors n’hésitez pas à vous abonner à notre nouvelle chaîne YouTube Vroom, et surtout à commenter les vidéos, nous dire ce que vous avez apprécié ou non, et nous souffler ce que vous aimeriez nous voir tester ! Et en plus, ça nous ferait plaisir.

Tût tût.