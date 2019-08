Les nouveaux propriétaires d'une Model S et d'un Model X vont bénéficier de la recharge gratuite à vie sur les bornes Superchargeurs.

C’est peu dire que Tesla change souvent de pratique de commercialisation. Le 3 août 2019, par un tweet, l’entreprise a annoncé une bonne nouvelle : le retour de la recharge gratuite à vie pour les futurs propriétaires d’une Model S et/ou d’un Model X. La décision apparaîtra étonnante puisque Elon Musk n’avait pas manqué de rappeler que ce bonus n’est économiquement pas viable à long terme.

La recharge gratuite à vie — au sein du réseau des Superchargeurs — a longtemps été proposée aux premiers acquéreurs des deux voitures haut de gamme du catalogue. Puis elle est devenue un moyen d’encourager le parrainage avant d’être retirée par Tesla, qui a besoin des revenus générés par ses bornes pour en installer d’autres.

Un moyen de booster les ventes

Pour Tesla, il s’agit clairement d’un levier commercial pour booster les ventes de la Model S et du Model X. Les deux véhicules subissent la concurrence de la Model 3 et le constructeur a besoin de trouver des arguments pour forcer certains à craquer pour un modèle plus premium. Un conducteur qui fait beaucoup de route y réfléchira peut-être à deux fois entre une Model 3 et une Model S, même si l’écart de prix s’est récemment creusé avec l’abandon des versions moins chères de la grande berline.

Nul ne sait s’il s’agit d’une opération permanente ou si Tesla finira par retirer cette option appréciable dans les semaines ou mois à venir (c’est difficile à prévoir). Le récent bilan financier a peut-être pesé dans la balance : les Model S et Model X permettent à Tesla de dégager plus de marge et leur donner de vrais avantages par rapport aux Model 3 est peut-être une stratégie payante à terme.

BREAKING : All new Model S and Model X orders now come with ⚡ free ⚡ unlimited ⚡ Supercharging ⚡ — Tesla (@Tesla) August 3, 2019