Un YouTuber spécialiste des Tesla a battu le record de la distance réalisée en 24 heures à bord d'une voiture électrique.

Bjørn Nyland s’est lancé un drôle de défi ces derniers jours : couvrir la distance la plus grande en 24 heures au volant d’une Model 3. Le précédent record en la matière, qui datait de l’année dernière, était de 2 644 kilomètres. Le YouTuber norvégien est allé plus loin : 2 781 kilomètres, comme il le montre dans sa vidéo récapitulative partagée le 7 juillet 2019.

Pour réaliser cette performance, Bjørn Nyland s’est rendu en Allemagne — où certaines portions de voies rapides n’ont aucune limite de vitesse — et a utilisé le réseau de bornes Ionity (pour le moment plus rapides que les Superchargeurs en Europe). En somme, l’idée n’était pas de rouler à l’économie : 115 km/h en moyenne sur l’intégralité du parcours et une efficience à 311 Wh/km (à peu près deux fois plus que la normale).

Les difficultés d’un tel record

Contrairement à l’hypermiling, qui consiste à rouler de la manière la plus économe possible pour couvrir un maximum de kilomètres en une seule charge, la performance de Bjørn Nyland est liée à de multiples facteurs extérieurs. La distance parcourue en 24 heures peut être influencée par des ralentissements sur la route, un problème sur une borne ou encore la météo. Malgré ces obstacles sur lesquels il n’a aucune emprise, le YouTuber est parvenu à battre le record. Pour lutter contre la fatigue, l’intéressé était assisté d’autres conducteurs, qui ont pris le relai pendant qu’il se reposait.

Bjørn Nyland a par ailleurs optimisé les temps de recharge, ne remplissant la batterie qu’à un peu plus de 50 % — palier après lequel les bornes réduisent leur puissance de charge. En tout, la Model 3 a consommé plus de 850 kWh d’énergie, soit l’équivalent de dix pleins. Ionity, qui demande 8 euros par session quel que soit le temps branché, a pris en charge les coûts. Bjørn Nyland a estimé à 300 euros la facture totale de son trip (il a multiplié les sessions courtes).

Avec ce défi, Bjørn Nyland prouve qu’il est tout à fait envisageable de prendre part à un voyage longue distance avec une voiture électrique, sans crainte vis-à-vis de l’autonomie (il faut juste savoir organiser son trajet). Et à mesure que les infrastructures de recharge se développeront, il sera encore plus facile de partir l’esprit libre.

