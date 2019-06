À cause d'un risque de combustion spontanée, NIO a dût rappeler près de 5 000 modèles de son SUV électrique ES8.

NIO s’en serait bien passé. Alors que le Tesla chinois vient à peine d’officialiser les premières livraisons de son SUV compact électrique ES6, voilà qu’il doit procéder au rappel de plusieurs milliers de son ES8. Selon les informations publiées le 27 juin 2019 par Kr-Asia, 4 803 véhicules sont touchés. C’est plus d’un quart des volumes de ventes — 17 550 depuis la sortie.

En cause, un module de la batterie est défectueux et peut conduire à la combustion spontanée de l’ensemble. Ces deux derniers mois, pas moins de trois ES8 ont terminé en feu en raison de ce problème que NIO doit vite rectifier sous peine de souffrir de mauvaise publicité. D’autant que le gouvernement chinois contraint les constructeurs automobiles à rapporter des cas d’incendie lié à un défaut de fabrication.

Sont concernés les SUV ES8 dont les batteries ont été assemblées entre le 2 avril et le 19 octobre de l’année dernière. NIO s’est engagé à remplacer gratuitement les pièces présentant un risque, ce qui n’aidera pas à mettre du vert dans ses bilans. Lors de son dernier trimestre fiscal, la startup a enregistré une perte chiffrée à 400 millions de dollars et la santé financière, à court terme, ne s’annonce pas très reluisante.

Le lancement du ES6, plus abordable, devrait néanmoins aider NIO à sortir la tête de l’eau, au même titre que la Model 3 pour Tesla. On rappelle quand même que la firme asiatique a récemment repoussé la commercialisation d’une berline inspirée de la Model S — dont le prototype avait été montré au mois d’avril. En parallèle, elle lancera un troisième véhicule partageant la même plateforme que les ES6 et ES8.

Today, we officially began delivery of the ES6, our high-performance, long-range electric SUV. Premier Edition vehicles were delivered to users in Beijing, Shanghai and Guangzhou : https://t.co/TyTaHifVw5 #blueskycoming #NIOES6 pic.twitter.com/tQbWlGlDXp

— NIO (@NIOGlobal) June 18, 2019