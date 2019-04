Après deux SUV, NIO complète sa gamme de voitures électriques avec une berline.

Après un gros focus sur les SUV, le marché électrique est en train d’inonder, aussi, la catégorie des berlines. La preuve avec NIO, qui dévoile la ET Preview dans un communiqué de presse publié le 16 avril 2019 dans le cadre du salon automobile de Shanghai.

Jusqu’à maintenant, NIO avait occupé le terrain avec deux SUV : le ES8 et le ES6, qui se différencient notamment par leur taille. À l’instar de Xpeng, autre startup chinoise qui rêve d’un destin à la Tesla, l’idée est désormais d’investir le segment des berlines. Où les Model S et Model 3 font office de références.

NIO dévoile aussi une borne de recharge rapide

On a déjà lu cela quelque part mais NIO vise « des proportions élégantes avec la puissance et la beauté nichées dans un design minimaliste ». Dans les faits, on dira que sa ET Preview ressemble un peu moins à la Model S que la berline P7 de Xpeng, même s’il y a des similitudes (regardez le profil). La A7 Sportback d’Audi a en revanche servi sans nul doute pour le profil et les vitres.

Pour animer sa ET Preview, les ingénieurs associent des moteurs à aimants permanents à l’avant et des moteurs à induction à l’arrière. On ne connait pas les performances, mais on sait que la startup chinoise est capable de concevoir des bolides électriques très, très rapides. Du côté de l’autonomie, la ET Preview peut rouler 510 kilomètres en une seule charge. Une fois encore, c’est le cycle NEDC qui est utilisé comme référence et il s’avère beaucoup trop optimiste pour s’y fier.

En parallèle, NIO a annoncé une nouvelle station de recharge qu’il décrit comme très rapide — NIO Power Charger. Aucun chiffre n’a été partagé sur la vitesse de rechargement.

Crédit photo de la une : NIO Signaler une erreur dans le texte