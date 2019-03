Tesla a lancé le configurateur du Model Y pour la France. L'occasion de découvrir les prix.

Quelques heures après la présentation de son Model Y, Tesla a lancé le configurateur en ligne dans plusieurs pays — mais pas en France. Ce vendredi 22 mars 2019, il est enfin accessible chez nous, permettant aux intéressés de commander leur voiture à cette adresse.

Rappelons que le Model Y est d’abord proposé dans ses versions les plus chères : Grande Autonomie (deux ou quatre roues motrices) et Performance. Les prix démarreront à 56 000 euros. La production est prévue pour début 2021.

À partir de 56 000 euros

Du côté des options, on retrouve plus ou moins les mêmes choix que pour la Model 3 : cinq couleurs (noirs, gris, bleu, blanc et rouge), plusieurs jantes (de 18 à 20 pouces), deux finitions pour l’habitacle (noir ou blanc) et deux packs Autopilote (le premier étant indispensable pour cocher le deuxième). Comme pour le Model X, il est possible de configurer l’habitacle en 7 places, moyennant 3 200 euros et un délai de livraison supplémentaire.

Comme toujours, on a procédé à deux simulations :

Le Model Y avec deux roues motrices, une batterie grande autonomie (540 km selon le cycle WLTP), une peinture noire (de série), des jantes de 18 pouces (de série), un intérieur Premium noir (de série) et sans option Autopilote coûte 56 000 euros. C’est le moins cher du lot.

Le Model Y Performance (480 kilomètres selon le cycle WLTP) avec une peinture rouge (+ 2 600 euros), des jantes 20 pouces Performance (de série), un intérieur Premium blanc (+ 1 050 euros), un habitacle 7 sièges (+ 3 200 euros) et les options Autopilote (+ 8 500 euros) coûte 84 350 euros euros. C’est le plus cher du lot.

On récapitule :

Autonomie (WLTP) Accélération (0-100 km/h) Vitesse maximale Prix Model Y Grande Autonomie 540 km 5,8 s 209 km/h 56 000 € Model Y Dual Motor 505 km 5,1 s 217 km/h 61 000 € Model Y Performance 480 km 3,7 s 241 km/h 69 000 €

