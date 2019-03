Elon Musk a profité de l'annonce de la date de présentation du Model Y pour évoquer le pickup de Tesla.

L’année 2019 de Tesla commence par une pluie d’annonces. Après avoir officialisé le lancement de la Model 3 à 35 000 dollars, Elon Musk a daté la présentation du Model Y au 14 mars 2019. Dans sa série de tweets publiés le 3 mars, le milliardaire a également évoqué le pickup.

« Personnellement, je suis plus enthousiaste vis à vis du Tesla Truck. Peut-être que ce sera un peu trop futuriste pour les gens, mais je l’adore », a indiqué Elon Musk, qui se montre toujours très enjoué au moment d’évoquer le pickup. En tout cas, le teasing est en marche pour ce véhicule amené à rencontrer un franc succès aux États-Unis, terre de gros véhicules.

Yes. Personally, I’m most excited by the Tesla Truck. Maybe it will be too futuristic for most people, but I love it.

— Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019