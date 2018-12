Tesla est d'humeur à partager des vidéos en cette fin d'année. Aujourd'hui, place à l'assemblage d'une Model 3.

Tesla a décidé d’appliquer le principe du partage, bienvenu en cette période des fêtes de fin d’année. Ainsi, après avoir diffusé une vidéo tournée à l’intérieur de la Gigafactory 1 et une autre sur les prouesses de la Model 3 sur la neige, le constructeur américain nous montre l’assemblage d’une voiture.

La séquence, accessible sur YouTube depuis le 29 décembre 2018, s’articule autour des coulisses de la production d’une Model 3 au sein de l’usine située à Fremont. Bien évidemment, il s’agit d’une vidéo en accéléré, qui vise à promouvoir l’entreprise.

50 secondes dans une usine Tesla

Pendant 50 secondes, on voit donc les différentes étapes nécessaires à la fabrication d’une Model 3. On remarque qu’elle doit passer par divers ateliers, qu’ils soient tenus par des robots et/ou des humains. D’après les dires de Tesla, sa voiture la plus abordable serait composée de 10 000 pièces différentes.

S’il est toujours impressionnant de voir comment une voiture passe d’une carcasse en métal à un produit commercialisable et fiable, cette vidéo — à but promotionnel — représente un symbole de victoire pour Tesla. En effet, la firme n’oubliera probablement jamais les nombreux mois de galère, pendant lesquels elle a eu du mal à atteindre ses objectifs. Quelques astuces — notamment monter une tente géante pour en produire plus — et, surtout, beaucoup de sacrifices humains ont permis à Tesla de sortir la tête de l’eau. Au point que le mot rentabilité commence à apparaître dans les bilans financiers.

