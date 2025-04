Lecture Zen Résumer l'article

La Renault Twingo aura bien une cousine japonaise. Après des ajustements au sein de l’alliance Renault-Nissan, la marque nipponne a annoncé la venue d’une petite citadine électrique d’ici à 2026.

Il y a toujours des vagues au sein de l’alliance Renault-Nissan. Après l’arrêt du partage d’informations entre les deux marques depuis novembre dernier, quelques ajustements stratégiques vont être effectués avec l’annonce de nouveaux projets communs, peut-on lire dans leurs communiqués respectifs en date du 31 mars 2025.

Le plus important étant que Renault « développerait et produirait pour Nissan un dérivé de Twingo, un véhicule de segment A, à partir de 2026 ». Ce n’est plus ni moins que la suite logique de l’annonce de la future Micra, qui reprendra dans sa quasi-totalité la R5 électrique.

Développée par Renault, « conçue » par Nissan

Si le développement de la future Twingo se fera par Renault, par le biais de sa filiale Ampère et avec l’aide de partenaires chinois, la variante japonaise de la prochaine petite citadine électrique sera « conçue » par Nissan. Entendez par là que le design sera maison, mais ça s’arrête là. Logique, puisqu’il s’agit avant tout de proposer un nouveau modèle en faisant le plus d’économies possible.

Nissan s’appuiera aussi sur Renault pour sa future Micra électrique. // Source : Nissan

D’autant plus que ce segment devient aujourd’hui crucial et reste difficile à rentabiliser, avec des marges très faibles. « Notre but est de créer un modèle économique plus agile et efficace qui nous permettra de réagir rapidement à l’évolution des conditions de marché et de conserver les liquidités pour nos investissements futurs » explique Ivan Espinosa, le PDG de Nissan, dans le communiqué. Pour rappel, Renault vise un prix d’entrée à moins de 20 000 € pour sa future Twingo.

Parmi les autres mouvements dans l’alliance, Nissan est libérée de son engagement d’investissement dans Ampère, ce qui lui permettra « de conserver des liquidités pour ses investissements futurs ». Un engagement qui représentait 600 millions d’euros.

Twingo électrique : une voiture 3 en 1

Renault ne se voyait pas utiliser une nouvelle plateforme pour une seule voiture (question de rentabilité, rappelez-vous). C’est ainsi qu’à l’occasion de la présentation des résultats financiers du 20 février 2025, le patron du groupe Luca De Meo annonçait la venue d’une Dacia sur la base de la future Twingo. Celle-ci remplacera l’actuelle Spring et sera donc la troisième voiture à reprendre cette plateforme baptisée Ampr Small.

Croquis de la prochaine Dacia électrique. // Source : Denis le Vot sur Linkedin

Fidèle à la philosophie de Dacia, et pour ne pas empiéter sur les platebandes de la maison mère, la future citadine sera même encore moins chère que la Française avec un prix de 18 000 €. Pour parfaire son accessibilité, la petite Dacia ne sera plus assemblée en Chine, mais bien en Europe. De quoi profiter du bonus écologique, dans le cas où il existerait toujours.

