John Elkann a choisi un vétéran du groupe pour relever les défis de Stellantis dans les mois et années à venir. Il s’agit d’Antonio Filosa.

Après 6 mois de suspense, le successeur de Carlos Tavares à la tête de Stellantis est enfin connu. Le choix de John Elkann et du conseil d’administration de Stellantis s’est finalement porté en interne sur Antonio Filosa. Le communiqué de presse du 28 mai confirme la nomination au poste de CEO à partir du 23 juin 2025, après plusieurs mois de rumeurs et d’incertitudes.

Alors que Carlos Tavares a toujours eu des positions clivantes sur la voiture électrique et la concurrence chinoise, le nouveau patron du groupe n’a pas eu de déclaration choc à ce sujet. Est-ce vraiment un bon signe pour le développement de l’électrique au sein de Stellantis ? Pas si sûr.

Qui est Antonio Filosa ?

L’homme a souvent été cité comme l’un des favoris pour prendre la relève de Carlos Tavares grâce à ses 35 ans d’expérience dans le groupe. Pourtant, le choix interroge par son calendrier. Antonio Filosa a été promu à de nouvelles fonctions pas plus tard qu’en décembre dernier en tant que directeur de l’Amérique du Nord et du Sud, et une nouvelle fois en février pour prendre également la direction de la qualité à l’échelle mondiale. Pourquoi n’a-t-il pas été immédiatement annoncé comme nouveau patron du groupe si le choix était aussi évident ?

John Elkann et Antonio Filosa en visite d’usine // Source : Stellantis

Depuis 1999, il a gravi tous les échelons de FCA puis Stellantis, passant par la direction d’usines, la gestion de filiales nationales, la supervision de régions entières (Amérique latine, puis Amériques), la direction de marques mondiales (Jeep). Il est réputé pour sa gestion rigoureuse, sa connaissance des marchés émergents et son pragmatisme industriel.

Antonio Filosa est en tout cas bien loin du style frontal et rugueux de Carlos Tavares. Il n’a pour l’instant pris aucune position publique forte contre l’électrique, et même ses déclarations sur la concurrence chinoise apparaissent consensuelles. En même temps, il est aussi celui qui a relancé le moteur V8, pourtant abandonné par Carlos Tavares au nom de l’électrification. De quoi relancer les questions sur la stratégie d’électrification Dare Forward initiée par Carlos Tavares.

L’électrique, une priorité à réaffirmer

Carlos Tavares, on le sait, n’était pas un fervent apôtre de la voiture électrique. Il dénonçait régulièrement le surcoût de production, les normes européennes trop strictes, le manque de rentabilité, tout en menant malgré tout une électrification à marche forcée du groupe. À la fin de son mandat, le discours avait pourtant évolué, de gré ou de force, nous ne le saurons probablement jamais.

Antonio Filosa s’est peu exprimé jusqu’à présent sur sa vision de l’électrification. Il s’est toujours inscrit dans la stratégie définie par le groupe. Il est pour accélérer l’électrification, mais sans négliger les réalités du marché. En Amérique du Sud, les marchés restent dominés par le thermique et les biocarburants, et Jeep est à peine entrée dans l’ère du VE.

Carlos Tavares – conférence Dare Forward 2030 // Source : Stellantis – stephane sby balmy

Sur ce sujet, difficile de savoir quelle direction prendra le groupe Stellantis avec son nouveau CEO. Il faudra attendre les premières prises de parole officielles pour connaître les intentions d’Antonio Filosa : continuer le plan ambitieux Dare Forward ou rétropédaler sur une stratégie plus portée sur l’hybride et le thermique ?

Concurrence chinoise : une posture beaucoup plus ouverte

Face aux constructeurs chinois, Carlos Tavares avait adopté une ligne dure : dénonciation des distorsions de concurrence, appels à la taxation, menaces de relocalisation. Avant de finalement choisir de s’associer avec Leapmotor. Là encore, Antonio Filosa n’a pas, à ce jour, formulé de position aussi tranchée.

Avec l’arrivée des marques chinoises, comme BYD, sur les marchés d’Amérique latine, Antonio Filosa avait adopté un discours plutôt accueillant, comme le confirmait une interview dans Valor International de 2023. Il voyait l’arrivée de cette nouvelle concurrence comme bénéfique pour le Brésil, imaginant même des partenariats avec BYD au niveau des fournisseurs. Il a même dit de BYD que « la marque possède de bonnes voitures et peut être un excellent acteur, comme il l’a montré en Chine. » Il sera intéressant d’observer si son discours a évolué depuis 2023 concernant ce que beaucoup considèrent comme la « menace chinoise ».

Un profil plus consensuel

En choisissant Antonio Filosa, John Elkann privilégie la continuité interne. C’est définitivement un profil très différent de Carlos Tavares, qui aura laissé une empreinte forte à la direction du groupe. Le nouveau dirigeant est désormais attendu au tournant sur la stratégie qu’il va mettre en place pour sortir Stellantis de la situation compliquée dans laquelle il semble un peu englué.

En attendant, les italiens ont la cote à la tête de marques automobiles françaises. Après Luca de Meo à la tête du groupe Renault, voilà qu’un autre italien prend la tête de Peugeot, Citroën et DS. Un nouveau jeu de chaises musicales pourrait agiter les directions du groupe Stellantis. Espérons que les marques — notamment françaises — n’en fassent pas les frais.

