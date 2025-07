Lecture Zen Résumer l'article

L’Union européenne veut obliger les entreprises de location à acheter uniquement des voitures électriques à partir de 2030. Soit 5 ans avant le bannissement des ventes de véhicules thermiques.

Si les entreprises pensaient être tranquilles jusqu’en 2035, avant l’interdiction des ventes de voitures thermiques, un nouveau projet de réglementation pourrait bouleverser les plans d’électrification en Europe. Selon un rapport publié le 19 juillet 2025 par le média allemand BILD, citant des sources proches de la Commission européenne, les loueurs automobiles tels que Sixt ou Europcar pourraient ne plus avoir le droit d’acheter des véhicules thermiques pour leurs flottes à partir de 2030.

Un chamboulement pour le marché automobile en prévision ?

Évidemment, une telle décision n’est pas sans conséquences et une levée de boucliers massive s’est opérée en Allemagne. Pour cause, d’après le rapport BILD, 60 % des voitures thermiques neuves vendues sont achetées par des entreprises ou des loueurs. Il s’agit donc ici d’accélérer drastiquement la transition vers le 100 % électrique. En sachant que de nombreuses voitures arrivant sur le marché de l’occasion proviennent des loueurs, c’est donc un très bon moyen de verdir le parc automobile.

De son côté, le PDG de Sixt, Nico Gabriel, a fustigé le projet en déclarant que « les vacanciers n’utiliseront quasiment plus de voitures de location et les consommateurs ne pourront pratiquement plus en louer ». Les acteurs du secteur estiment que l’infrastructure est toujours aux abonnés absents, le manque de bornes de recharge faisant peur aux vacanciers.

Les loueurs s’inquiètent du manque de bornes qui feraient peur aux vacanciers. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a lui aussi critiqué le projet de réglementation et appelle à protéger l’industrie automobile pour ne pas « qu’elle soit détruite par une focalisation étroite sur les technologies ».

En réponse, un porte-parole de la Commission a déclaré à BILD le 22 juillet que « la prétendue proposition de la Commission a été soumise par les constructeurs automobiles dans le cadre du dialogue sur le secteur automobile. Elle émane donc de l’industrie elle-même. La Commission a simplement promis de réaliser une analyse d’impact. Celle-ci est en cours. Aucune décision politique n’a été prise à ce sujet. » Un nouvel épisode du jeu de la patate chaude.

Pour le moment, la Commission européenne prévoit de présenter le nouveau règlement dès la fin de l’été, puis de le soumettre à l’approbation du Parlement.

