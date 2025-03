Lecture Zen Résumer l'article

La compacte électrique chinoise MG4 reçoit déjà un restylage et il est costaud. En effet, la voiture adopte un faciès totalement différent de l’ancienne au point d’être méconnaissable. Découvrez les premières images.

Après seulement deux ans de carrière, la MG4 va déjà passer par la case restylage. On savait les marques chinoises très friandes des liftings, mais là, c’est assez inattendu et drastique.

Après de premières images de la compacte électrique dévoilées par le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT) et republiées le 19 mars par Tycho de Feijter, qui se présente comme analyste de la Chine sur X, MG a publié ce 20 mars les premières photos officielles de la version restylée sur son profil Weibo.

Un look qui n’a plus rien à voir avec l’ancienne MG4

Habituellement, les restylages servent à prolonger la carrière d’un modèle en redonnant un petit coup de jeune à quelques éléments de carrosserie ou de l’intérieur. Dans le cas de la nouvelle MG4, on ne sait même plus s’il s’agit du même modèle tant l’apparence a changé. Si la première MG4 affichait des lignes très tendues, voire acérées, la version restylée s’adoucit largement. Le dessin devient même presque banal. Il y a toujours un capot plongeant, mais la face avant devient plus raisonnable, tandis que les prises d’air sur les côtés se font plus discrètes.

La MG4 restylée (2025) La MG4 actuelle (2022)

L’arrière de la compacte chinoise change radicalement, abandonnant son look très futuriste qui la distinguait (peut-être trop ?). Le bloc optique proéminent du hayon laisse place à un bandeau plus fin, lequel rejoint deux feux carrés sans grande fantaisie. Le blason MG est sauvagement apposé au milieu de l’ouvrant du coffre et étonnamment gros.

La MG4 restylée (2025) La MG4 actuelle (2022)

Des dimensions en hausse

Avec une apparence aussi radicalement différente, on peut se demander si c’est bien la MG4 que nous avons devant les yeux. Pour semer encore plus le doute, des premières images publiées par le MIIT montraient la présence de plusieurs appellations selon les photos : MG4 EV, MG3 EV et E5. Avec les photos officielles, plus de doutes sur l’identité de la compacte !

La version restylée de la MG4. // Source : MIIT via Tycho de Feijter

Avec ce restylage, la nouvelle MG4 gagne en stature. Elle prend presque 11 cm en longueur pour arriver à 4,39 m. La largeur ne change quasiment pas avec 1,84 m (+ 6 mm). L’empattement progresse quant à lui de 5 cm, soit 2,75 m.

Moins de puissance pour la nouvelle MG4 ?

D’après les informations publiées par le MIIT, la nouvelle MG4 sera équipée d’un moteur électrique d’une puissance d’environ 163 ch (120 kW). C’est 7 ch de moins que l’actuelle MG4 entrée de gamme qui cumule 170 ch (125 kW).

La version restylée de la MG4 (2025) // Source : MG via Weibo

Les dates de commercialisation en Chine et en Europe n’ont pas encore été communiquées. Nous devrions avoir sans doute plus d’informations à l’occasion du salon de Shanghai, au mois d’avril 2025.

