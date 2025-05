Lecture Zen Résumer l'article

Si vous avez un iPhone, vous pouvez profiter d’une fonction assez pratique avec votre application Tesla. Celle-ci supporte désormais les notifications en direct et peut ainsi afficher l’état de votre recharge en temps réel, sur votre écran de verrouillage.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone : Tesla a mis à jour son application le 27 mai et a ajouté une fonctionnalité bien utile. La nouvelle version 4.45.0 prend dorénavant en charge « l’activité de la Supercharge en direct sur iOS 17.2 et les versions ultérieures », peut-on lire dans le rapport des nouveautés de l’App Store. Voici ce que cela change pour vous.

La recharge de votre Tesla en direct

L’intérêt de cette fonction est d’avoir toutes les informations sur votre session de charge en un clin d’œil, sans même avoir besoin de déverrouiller votre iPhone. À partir du moment où votre Tesla est branchée, un bandeau de notifications apparaît sur votre écran et vous indique, entre autres :

Le temps de charge restant ;

Le pourcentage de batterie à ne pas dépasser ;

Le pourcentage de batterie actuel ;

Le coût estimé de la session de charge ;

La puissance de charge ;

Le nombre de kilomètres récupérés (en km/h) ;

L’autonomie ou le nombre de kWh rechargés.

Les activités en direct de la recharge Tesla // Source : ChargerHunter via X

Pour les smartphones les plus récents (à partir de l’iPhone 14 Pro), il est également possible de connaître le temps de charge restant via l’encoche Dynamic Island sur l’écran. Si vous possédez une Apple Watch, vous pouvez aussi retrouver ces mêmes informations.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama