Volvo vient de faire une petite mise à jour des noms de deux de ses modèles électriques. Un changement qui arrive comme un cheveu sur la soupe.

Volvo a ressenti le besoin de renommer deux de ses modèles pour mieux les identifier en tant que voitures électriques. Ainsi, la marque confirme par un communiqué de presse diffusé ce 20 février 2024 que les XC40 électrique et C40 sont désormais respectivement renommés EX40 et EC40.

La gamme des voitures électriques de la marque est ainsi plus facile à distinguer des modèles hybrides et abandonnent au passage le label « Recharge » qui n’était pas vraiment clair. Dorénavant, tous les modèles électriques débutent par la lettre E : EX30, EX40, EX90 et EC40.

Un timing un peu étrange

Il est généralement plus sage d’attendre le renouvellement d’un modèle pour modifier le nom d’un produit. Il est plus simple pour un client d’intégrer le changement de nom, si cela s’accompagne d’un changement de design total ou partiel du modèle. La décision de Volvo est un peu à double tranchant.

Volvo C40 devenu EC40 // Source : Volvo

La marque va par exemple toujours se retrouver avec le XC40 au catalogue, mais uniquement avec les motorisations hybrides (micro hybride et phev), ce qui pourrait laisser penser à des clients que sa version électrique a été purement et simplement supprimée, ce qui n’est pas le cas. Le XC40 à moteur électrique va lui devoir trouver sa place dans l’esprit des clients qui ne devront pas le confondre avec la nouveauté 2024 qui est le petit SUV urbain d’entrée de gamme nommé EX30. C’est heureusement plus facile pour le C40/EC40 qui n’est disponible qu’en électrique.

Le constructeur a voulu faire plus simple, mais finalement cela risque de perdre plus d’un client ou prospect, malgré ce que le directeur commercial de Volvo, Bjorn Annwall, a affirmé en disant : « En alignant nos premiers modèles électriques pionniers avec le reste de notre portefeuille de voitures électriques, nous simplifions le choix pour les consommateurs. »

Un boost de puissance et une édition spéciale pour faire passer la nouvelle

Le EX40 et EC40 ne diffèrent donc pas des XC40 et C40 qu’ils remplacent. Les performances, le style et les équipements restent pour le moment identiques.

Par contre, Volvo a profité de l’annonce pour introduire une édition spéciale « black édition » pour les deux modèles fraîchement renommés. Ils sont livrés avec une peinture noire Onyx, vous l’aurez deviné avec le nom de la série spéciale. Le look « full black » est complété par des jantes noires et logos Volvo noirs également. Deux intérieurs sont proposés, l’un en microtech et l’autre en tissu, de couleur noire aussi.

Volvo XC40/EX40 en version spéciale black edition // Source : Volvo

Pour fêter la nouvelle, Volvo a par ailleurs fait la promotion d’une mise à jour logicielle qui peut débloquer 25 kW de puissance supplémentaire. Ce mode Performance s’adresse aux versions haut de gamme à deux moteurs (Twin Motors) des Volvo XC40/EX40 et C40/EC40. Il est valable à la fois sur les nouveaux modèles en commande, mais aussi sur les C40 et XC40 électriques des millésimes précédents. Les clients peuvent passer la commande depuis leur canapé pour mettre à jour leur ancien modèle et lui redonner un petit coup de jeune. Cela va ajouter à la voiture un nouveau mode « performance » avec un réglage de l’accélérateur spécifique qui permet de profiter de la nouvelle puissance de 325 kW.

