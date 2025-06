Lecture Zen Résumer l'article

Les eTrophées de l’Association des Médias Auto et Moto (AMAM) récompensent chaque année les meilleurs véhicules électrifiés. Voilà le palmarès de l’édition 2025, auquel Numerama a contribué.

Alors que le groupe Renault avait raflé presque tous les prix l’année dernière, le palmarès des eTrophées de l’Association des Médias Auto et Moto (AMAM) est un peu plus varié en 2025. Durant les deux jours d’essais sur route, les 4 et 5 juin, les échanges ont été vifs et nombreux au sein du jury de journalistes. Le match pour déterminer les gagnants des différents prix était beaucoup plus serré que les années précédentes. Les lauréats ont été annoncés à l’issue des votes du jury, le 5 juin au soir.

Pour cette 4e édition des eTrophées de l’AMAM, 32 journalistes spécialisés dans l’automobile ont jugé les 26 nouveautés soumises par les constructeurs : des modèles électriques, des hybrides légères, hybrides classiques ou rechargeables. Numerama faisait partie de ce jury qui a remis 11 prix.

Les résultats pour les voitures électriques

Pour commencer la soirée de remise des prix, c’est le « coup de foudre » des journalistes qui a été annoncé. Ou plutôt, les deux coups de foudre, car deux modèles sont arrivés ex aequo dans les votes : MG Cyberster et Alpine A290.

eTrophées 2025 : deux gagnantes se trouvent sur cette photo. // Source : © Timothé Lambert – 812Production / AMAM

Même si les avis divergeaient sur les nombreux modèles présentés, certains modèles ont pourtant fait l’unanimité. C’était le cas du Skoda Elroq qui a ainsi remporté le eTrophée de la meilleure électrique et du meilleur SUV compact, devançant par deux fois le Kia EV3.

Dans l’ensemble, le groupe Volkswagen est le grand vainqueur de cette année. En plus des deux e-trophées remportés par le Skoda Elroq, Audi remporte celui de la meilleure familiale avec l’A6 e-tron, qui a surpris plus d’un journaliste présent. Porsche n’est pas en reste avec le prix du meilleur grand SUV pour son Macan électrique. Volkswagen rafle également un prix pour la meilleure hybride rechargeable (PHEV) avec la Golf qui a aussi fait l’unanimité.

Les grands SUV et familiales en boucle d’essai des eTrophées AMAM. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Après les trois prix remportés par le Renault Scénic, Renault décroche deux prix en 2025 pour la Renault 4 e-tech : celui de la meilleure citadine et de la meilleure ergonomie. Dans le groupe, Dacia récupère aussi un trophée pour le meilleur véhicule hybride, avec le Bigster.

En plus d’avoir suscité le coup de foudre des journalistes, MG repart avec un second trophée pour le Cyberster : celui du meilleur plaisir et agrément de conduite. Autant dire que le modèle a donné le sourire à plus d’un expert du juré des eTrophées de l’AMAM.

Enfin, BMW repart avec le prix du meilleur intérieur pour son BMW iX, qui concourait dans la catégorie des grands SUV.

Les marques lauréates des eTrophées 2025. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Voici les résultats complets des eTrophées de l’AMAM :

1er 2e 3e Meilleure électrique Skoda Elroq Kia EV3 Audi A6 Meilleur grand SUV Porsche Macan BMW iX Xpeng G9 Meilleur SUV compact Skoda Elroq Kia EV3 Dacia Bigster Meilleure familiale Audi A6 e-tron Porsche Macan Volkwagen ID. Buzz 7 places Meilleure citadine Renault 4 e-tech Alpine A290 Citroën ë-C3 Meilleur intérieur BMW iX Skoda Elroq Alpine A290 Meilleure ergonomie Renault 4 e-tech Dacia Bigster Skoda Elroq Meilleur plaisir et agrément MG Cyberster Porsche Macan Audi A6 e-tron Meilleur PHEV Volkswagen Golf Audi A3 Toyota CH-R Meilleur hybride Dacia Bigster Honda HRV Suzuki Swift allgrip

Voici la liste des voitures soumises par les constructeurs :

Il y a 15 voitures électriques proposées à l’essai :

Alpine A290

Audi A6 e-tron

BMW iX

Citroën ë-C3

Cupra Tavascan

Kia EV3

MG CYBERSTER

Porsche Macan électrique

Renault 4 e-Tech

Škoda Elroq

Smart #3

Vinfast VF6

Volvo EX90

VW ID. Buzz 7 places

Xpeng G9 Performance

Le Cyberster a clairement marqué des points pendant les essais. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Ainsi que 11 modèles hybrides ou hybrides rechargeables :

Audi A3 PHEV

Dacia Bigster

Honda HRV e:HEV

Mazda CX80 PHEV

MG EHS PHEV

MG ZS Hybrid

Mitsubishi Outlander

Suzuki Swift allgrip

Suzuki Vitara hybride

Toyota CH-R PHEV

VW Golf eHybrid

Un essai en conditions réelles plus compliqué pour certains modèles

Les essais réalisés en région parisienne ont permis aux journalistes d’enchaîner les prises en main. C’est une comparaison parfois brutale pour certains véhicules. Chaque véhicule est testé une vingtaine de minutes : c’est court, peut-être trop pour apprécier certains modèles. Les premières minutes contribuent à 80 % de l’impression finale d’un modèle, à la façon « mort subite ». C’est là que l’expérience des journalistes spécialisés est à l’origine de débats sur les qualités et défauts des modèles.

Les citadines des eTrophées de l’AMAM 2025. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Sans refaire un classement dans le classement, pour ma part, j’ai rangé les voitures électriques en trois catégories : « bonne surprise », « avis plus mitigé » et « c’est compliqué ».

Les bonnes surprises :

Alpine A290

Audi A6 e-tron

MG CYBERSTER

Porsche Macan électrique

Renault 4 e-Tech

Škoda Elroq

Xpeng G9 Performance

Les modèles qui m’ont un peu moins emballée :

Cupra Tavascan

Kia EV3

Smart #3

Volvo EX90

Et ceux qui étaient un cran en dessous des autres :

Citroën ë-C3

Vinfast VF6

VW ID. Buzz 7 places

Les coulisses de notre participation aux eTrophées de l’AMAM seront évidemment dévoilées plus en détail dans Watt Else cette semaine. C’est la newsletter gratuite de Numerama dédiée à la mobilité électrique, et vous pouvez vous abonner juste en dessous !

