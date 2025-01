Lecture Zen Résumer l'article

Restylé il y a quelques semaines, le Skoda Enyaq dévoile ses prix. Le SUV concurrent du Tesla Model Y est largement moins cher qu’auparavant : entre 6 000 € et 10 000 € de moins ! Le tchèque progresse aussi sur l’autonomie.

S’il y a bien un secteur que les constructeurs s’arrachent, c’est celui des SUV familiaux. Tous veulent une part du gâteau largement occupé par le Tesla Model Y : Peugeot avec son E-3008, Ford avec le nouveau Capri ou encore Skoda avec l’Enyaq.

Le SUV tchèque a d’ailleurs fait l’objet d’un restylage le 8 janvier 2025, lors duquel il a reçu la nouvelle identité visuelle « Modern Solid » de la marque inaugurée par l’Elroq.

Quelques semaines après la cure de jouvence, Skoda a dévoilé lundi 20 janvier les prix de son SUV, et ils réservent de bonnes surprises.

Le SUV de Skoda jusqu’à 10 000 € moins cher qu’avant

D’ordinaire, les prix ont tendance à évoluer à la hausse après un restylage. Dans le cas du Skoda Enyaq, c’est tout le contraire. Le ticket d’entrée du SUV (en finition Element) est fixé à 46 270 €, soit une baisse d’environ 6 000 € par rapport à l’ancien modèle. Cette version est la seule de la gamme à pouvoir bénéficier du bonus écologique, le niveau de finition supérieur dépassant de seulement 860 € le seuil limite des 47 000 €.

Le Skoda Enyaq en finition Sportline. // Source : Skoda

Pour profiter du SUV avec des atouts plus « chatoyants » et le coup de pouce de l’État, il faudra compter sur des remises du constructeur, afin d’alléger un peu la facture. La chute de prix est encore plus flagrante sur les versions plus haut de gamme. En finition Sportline, par exemple, le Skoda Enyaq est 10 000 € moins cher qu’avant son restylage.

Autonomie en légère hausse et plus d’équipement

Deux motorisations sont disponibles au catalogue du Skoda Enyaq : 85 et 85x. Quand la première est une simple propulsion, la seconde peut compter sur quatre roues motrices. La puissance est en revanche identique avec 286 ch, comme la batterie de 77 kWh.

À l’occasion de ce restylage, Skoda en a profité pour faire progresser (très) légèrement l’autonomie de son SUV, puisqu’il atteint désormais les 586 km (WLTP), soit à peine une dizaine de plus qu’auparavant. L’Enyaq se rapproche de ce que propose le Tesla Model Y en version Grande Autonomie, le plus efficient de la gamme avec 600 km d’autonomie revendiquée.

Le Tesla Model Y. // Source : Tesla

Cependant, au niveau du prix, l’Américain prend l’avantage sur le Tchèque. Même si ce dernier est 720 € moins cher, Tesla offre 4 000 € de rabais sur son SUV en plus du bonus écologique avant l’arrivée du modèle restylé. Difficile de rivaliser.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+