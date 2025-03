Lecture Zen Résumer l'article

Le Skoda Elroq va gagner une version sportive RS. Elle devrait cumuler plus de 300 ch, de quoi se mesurer à son futur rival, le Peugeot e-3008 Dual Motor de 325 ch. La présentation est prévue le 3 avril 2025.

Après l’Enyaq (avant restylage), c’est au tour du nouveau venu Elroq de recevoir une version sportive RS. Le constructeur tchèque vient de dévoiler les premières images teasers ce vendredi 28 mars 2025.

Le SUV compact sera présenté officiellement le 3 avril, juste avant le début de la Fashion Week de Milan.

Plus de 300 ch pour le Skoda Elroq RS

Dans sa configuration la plus haute, le Skoda Elroq affiche déjà une puissance de 286 ch, pouvant le propulser de 0 à 100 km/h en 6,6 s. Pour sa déclinaison plus sportive RS, l’Elroq devrait reprendre la même base technique que la Volkswagen ID.3 GTX Performance qui cumule pas moins de 326 ch. Dans le cas de cette dernière, l’exercice du 0 à 100 km/h est effacé en 5,7 s.

Le Skoda Elroq RS se laisse entrevoir. // Source : Skoda

Les détails techniques restent confidentiels pour le moment. Cependant, l’Elroq RS devrait sans surprise reprendre la même batterie de 79 kWh de l’Allemande. À titre informatif, l’ID.3 « Perf’ » est donnée pour 594 km d’autonomie (WLTP).

Les SUV survoltés, une catégorie de plus en plus prisée

L’Elroq RS sera le second modèle sportif 100 % électrique de la marque. Ce dernier rejoindra un cercle de plus en plus occupé : celui des SUV survoltés. Chez les citadins, on retrouve les Mini Aceman JCW, Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce et Abarth 600e. Du côté des SUV compacts, Peugeot va bientôt commercialiser la version à quatre roues motrices du E-3008 forte de 325 ch, le futur grand concurrent du Tchèque à la teinte verte flashy.

