[Deal du jour] Decathlon propose de nombreux vélos électriques pour tous les usages. Le VTT électrique Rockrider E-EXPL 700 S est un modèle haut de gamme puissant pour rouler en forêt ou sur des chemins bien plus accidentés que la ville. Il profite en ce moment d’une grosse promotion.

C’est quoi, cette promotion sur VTT électrique ?

Le Rockrider E-EXPL 700 S est normalement vendu 3 499 € sur le site de Decathlon. Il est en ce moment disponible au prix de 2 999 €.

N’oubliez pas que vous pouvez, sous conditions, bénéficier d’une aide de l’État afin de baisser davantage son prix. Retrouvez toutes les informations sur la page dédiée à la prime à la conversion.

C’est quoi, ce VAE de Décathlon ?

Le VTT électrique Rockrider E-EXPL 700 S est conçu pour les escapades en forêts et en campagne, loin des routes lisses et praticables de la ville, même s’il peut convenir pour les trajets urbains du quotidien. Le vélo de Décathlon est très élégant, avec des lignes résolument sportives, et un cadre en aluminium massif, mais aux belles finitions. Avec un poids de 26,6 kg sur la balance, le deux-roues n’est pas le modèle le plus léger. Heureusement, son excellente conception en fait un engin à la bonne maniabilité qui se conduit bien, y compris sur les routes les moins praticables.

Il embarque un moteur Brose T Alu d’une puissance maximale de 460 W et d’un couple de 70 Nm. Le VAE est taillé pour aborder la plupart des routes, ainsi que les montées difficiles. La puissance délivrée est impressionnante, surtout avec le mode d’assistance max qui fournit une aide au pédalage de 320 %. Les roues d’une taille de 29″ et les suspensions offrent une adhérence qui complète la puissance du vélo, et procurent un bon sentiment de sécurité guidon en main. Les freins à disque hydrauliques Tektro M530 appuient ce sentiment de sécurité.

Le vélo s’accompagne d’un écran et d’une appli qui fournissent de nombreuses d’informations // Source : Décathlon

À ce prix, ce VTT électrique est-il une bonne affaire ?

Avec 500 € de réduction, sans compter les aides de l’État, c’est même une excellente affaire. L’application Decathlon Ride accompagne le vélo, et fournit plusieurs statistiques sur votre conduite, comme la cadence, la vitesse, la distance, le dénivelé, ou encore les calories brûlées. Un écran est aussi présent sur le guidon, avec les informations de base disponibles. Notez qu’un port USB-C permet de recharger votre smartphone pendant un trajet.

Enfin, sa batterie de 630 Wh permet une grande autonomie maximale de 100 km. Le vélo est compatible avec une extension de batterie de 360 Wh, vendue séparément, qui ajoute jusqu’à 50 km d’autonomie supplémentaire. Le Rockrider E-EXPL 700 S se recharge en 4 h 30 environ.

