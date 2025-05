Lecture Zen Résumer l'article

La BMW i4 grappille de précieux kilomètres d’autonomie, et ce, sans avoir changé de batterie. La nouveauté se trouve au niveau de son électronique de puissance plus efficiente. De quoi profiter de 12 à 31 km de plus, selon les versions.

L’autonomie est souvent le nerf de la guerre sur les voitures électriques. Pour améliorer cette caractéristique, les constructeurs ont plusieurs possibilités, la plus évidente étant d’augmenter la taille de la batterie. Mais on peut également jouer sur l’efficience des différents composants, et pas forcément ceux liés à l’accumulateur. C’est ce que BMW a fait sur sa berline électrique i4, peut-on apprendre dans un communiqué en date du 30 mai 2025.

Jusqu’à 31 km d’autonomie en plus pour la BMW i4

Exactement à l’image de ce que le constructeur allemand avait fait sur la plus grande i5, la concurrente germanique de la Tesla Model 3 profite à son tour « de nouveaux composants pour l’électronique de puissance ». La BMW i4 gagne ainsi un nouvel onduleur SiC pour ses moteurs électriques, utilisant des semi-conducteurs en carbure de silicium.

La BMW i4 gagne en autonomie. // Source : BMW

Dans la pratique, cela offre 13 kilomètres supplémentaires à la BMW i4 eDrive35 dont l’autonomie culmine désormais à 513 km (WLTP), tandis que la version eDrive40 gagne 12 km (612 km WLTP).

Plus de puissance et d’autonomie pour la BMW i4 sportive

La marque annonce par ailleurs une nouvelle version sportive de la i4. Elle prend le nom de M60 xDrive — au lieu de M50 xDrive — et cumule pas moins de 601 ch. De quoi expédier le 0 à 100 km/h en 3,7 s (contre 3,9 s auparavant). L’autonomie aussi progresse avec 551 km, soit 31 kilomètres de plus.

La BMW i4 sportive devient plus puissante // Source : BMW

De quoi aller titiller la Tesla Model 3 Performance ? La berline électrique américaine, pourtant bien moins puissante (460 ch), reste plus véloce sur le 0 à 100 km/h puisqu’elle l’efface en seulement 3,1 s. En revanche, elle ne revendique que 528 km d’autonomie.

