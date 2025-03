Lecture Zen Résumer l'article

Disparu en 2021, le blason GTi va enfin faire son retour chez Peugeot. Véritable icône de la sportivité chez le constructeur français, il sera apposé sur une version sportive de la citadine 208.

D’abord popularisée par Volkswagen et sa Golf, l’appellation GTi a fait son apparition chez Peugeot aux débuts des années 1980 sur la 505, mais surtout sur la mythique 205 GTi. Un modèle qui aura marqué son époque et qui le rend très prisé des collectionneurs aujourd’hui.

Par la suite, la griffe a de nouveau disparu au profit de noms comme « S16 » ou « RC », pour finalement renaître plus récemment avec la 208 GTi et la 308 GTi. Cependant, ces versions sportives ont une nouvelle fois disparu, marquant un terme au blason.

Mais tout n’est pas perdu, à en croire le magazine britannique Autocar. Dans une interview donnée ce mardi 25 mars 2025, le patron de Peugeot, Alain Favey, a confirmé le lancement d’une version sportive de la E-208.

Bientôt une version GTi de la Peugeot e-208

« Je suis en mesure de confirmer que nous réintroduirons le badge GTi sur la E-208 dès que possible », annonce Alain Favey. Peugeot tient donc sa première sportive 100 % électrique. On ignore encore tout de ce futur modèle, mais on imagine qu’il ne pourrait pas se passer de quelques clins d’œil à son aïeule la 205 GTi.

Peugeot E-208 (2023). // Source : Peugeot

Cette fameuse E-208 GTi s’inscrira dans un segment en pleine renaissance avec l’avènement de la motorisation électrique, celui des petites bombinettes, dans lequel on retrouve l’Alpine A290, la Mini John Cooper Works électrique, ainsi que la future Lancia Ypsilon HF.

Jusqu’à 280 ch pour la future 208 GTi électrique ?

La future Peugeot E-208 GTi pourrait très bien reprendre la même motorisation que l’Abarth 600e, forte de 240 ch. De quoi propulser l’Italienne de 0 à 100 km/h en 6,2 s.

La Lancia Ypsilon HF. // Source : Lancia

Comme souligné par Autocar, il est également possible d’imaginer une version plus poussée de la sportive électrique, à l’image de ce qui avait été fait sur la 208 GTi thermique « by Peugeot Sport ». On pourrait envisager une puissance grimpant à 280 ch, comme sur l’Abarth 600e Scorpionissima ou la Ypsilon HF. Après tout, la 208 et l’Ypsilon reposent sur la même plateforme technique.

