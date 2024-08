Lecture Zen Résumer l'article

Vouloir se payer la tête d’une marque concurrente est un exercice périlleux. Cadillac en a fait les frais en prenant un sévère retour de bâton de la part de Zeekr, dont l’Américain avait tenté de récupérer les clients.

Alors que les marques étrangères perdent rapidement des parts de marché en Chine, Cadillac a tenté de se moquer d’un de ses concurrents chinois. C’était une erreur, car en voulant profiter d’un faux pas du constructeur chinois Zeekr, Cadillac s’est pris une petite correction en retour.

En publiant le 14 août sa publication sur Weibo — le Twitter chinois — la marque américaine Cadillac n’avait probablement pas anticipé que l’affaire pourrait se retourner contre elle. C’est ce que rapporte le média chinois CNevpost le 15 août.

Le faux pas de Zeekr que Cadillac a tenté de récupérer

Zeekr a pris des décisions très discutables sur l’un de ses modèles phares. Le modèle Zeekr 001 a inauguré le 13 août une nouvelle génération de sa voiture électrique. Jusque-là, rien d’anormal qu’un constructeur fasse des mises à jour (au niveau du matériel ou de l’esthétique) de ses modèles. Le problème pour les clients de Zeekr, c’est que la dernière évolution du modèle n’a même pas 6 mois. Pire, c’est déjà le 3ᵉ changement important en moins d’un an.

C’est déjà la 3e génération de la Zeekr 001 en 1 an. // Source : Zeekr

Les constructeurs chinois sont connus pour faire évoluer leur catalogue très rapidement, pour suivre les goûts des clients et améliorer les technologies de conduite autonome, mais Zeekr a franchi la ligne rouge.

Les clients des précédentes versions de la 001, qui n’ont même pas un an, perdent de l’argent à chaque nouvelle version améliorant le véhicule. Ils se sentent lésés. Ils ont donc décidé de manifester leur mécontentement sur les réseaux sociaux chinois et même devant le siège de l’entreprise.

Une erreur d’appréciation de Cadillac

Cadillac a voulu profiter du buzz généré en ligne contre Zeekr pour tenter de récupérer les clients mécontents. Grâce aux réseaux sociaux, il est d’autant plus facile de capter l’attention du public sans avoir à investir beaucoup d’efforts.

Publication Cadillac sur les réseaux sociaux chinois // Source : capture weibo

Cadillac a donc fait une publication sur Weibo vantant que « son SUV Optiq conserve une valeur résiduelle de 80 % ». Face à des clients de Zeekr qui voient la valeur de leur nouvelle voiture électrique baisser bien rapidement, la filiale du groupe américain General Motors s’est dit qu’en rassurant les clients sur la valeur stable de ses modèles, cela ferait mouche.

C’était apparemment une mauvaise appréciation de la part de Cadillac. Au lieu de s’attirer la sympathie des clients déçus de Zeekr, la marque américaine s’est attirée les foudres de tous les fans de la marque. Il faut dire qu’en écorchant volontairement le nom de la marque en Zeeker au lieu de Zeekr, c’était mal parti.

La réponse cinglante du vice-président de Zeekr

Cerise sur le gâteau, le vice-président de Zeekr, Zhu Ling, a publié le jour même une réponse publique sur les réseaux sociaux chinois en reprenant la publication de Cadillac.

Dans sa réponse, le représentant de Zeekr ne mâche pas ses mots : « L’ère électrique, la montée en puissance de la Chine, la gloire de Détroit n’est plus. » Si cette simple déclaration est déjà un affront pour les Américains, la suite ne manque pas de piquant non plus : « notre modèle est plus rapide, plus intelligent, plus jeune et plus abordable que le vôtre. »

La Cadillac Optiq. // Source : Cadillac

Zhu Ling a donné quelques arguments techniques, avant de conclure son message par une phrase rédigée en anglais : « L’histoire ne revient pas en arrière, je te regarderais depuis mon rétroviseur. »

Depuis, la publication de Cadillac qui a mis le feu aux poudres a été supprimée. La marque américaine a reçu le message 5 sur 5.

La concurrence entre les marques automobiles est de plus en plus rude, cela anime la newsletter gratuite Watt Else d’actualités parfois croustillantes.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+