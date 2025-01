Lecture Zen Résumer l'article

Cadillac présente la version survoltée du Lyriq. Le SUV électrique passe en mode hyper vitesse avec une puissance de plus de 620 ch et un 0 à 100 km/h abattu en 3,3 secondes. Plutôt impressionnant pour un mastodonte de presque 3 tonnes.

Disparu depuis 2017 après avoir vendu Opel à Stellantis (ex. PSA), le groupe américain General Motors a fait son retour en Europe par le biais de sa marque Cadillac en 2024. Pour se relancer sur notre marché, le constructeur à écarter ses mécaniques rutilantes et a choisi de se consacrer au 100 % électrique avec deux SUV : l’Optiq et le Lyriq.

Cependant, Cadillac ne pouvait pas refouler ses origines très longtemps. La marque a ainsi dégainé jeudi 23 janvier une version encore plus poussée de son vaisseau amiral baptisée Lyriq-V. Il s’agit de la première voiture électrique de son histoire à porter le blason V, habituellement réservé aux versions haute performance de ses modèles thermiques.

Plus de 620 ch pour le Cadillac Lyriq-V

On ne pouvait pas dire que le Cadillac Lyriq n’était pas déjà puissant. Avec 528 ch, le SUV électrique pouvait impressionner en se catapultant de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes. Pour cette version « sportive », le constructeur américain a poussé le curseur encore plus loin en gonflant les deux moteurs (un par essieu) du Lyriq pour cumuler environ 624 ch et 880 Nm de couple. De quoi expédier le 0 à 60 mph (97 km/h) en seulement 3,3 secondes. Remarquable compte tenu du poids de la bête, pesé à 2 713 kg…

Le Cadillac Lyriq-V (2025) // Source : Cadillac

Le tout est alimenté par une batterie d’une capacité de 102 kWh. De quoi parcourir jusqu’à 458 km selon le cycle d’homologation EPA utilisé en Amérique du Nord. La recharge rapide accepte une puissance allant jusqu’à 190 kW. Comptez 41 minutes pour passer de 20 % à 80 % de batterie.

Toujours du côté des performances, Cadillac a revu la suspension pour une conduite encore plus dynamique, tandis que les disques de freins passent à 390 mm de diamètre.

Ne pas passer inaperçu

Avec plus de 5 m de long et 1,98 m de large, difficile de passer inaperçu au volant du Cadillac Lyriq. Une fois en version « V », le SUV électrique affirme davantage son style. Il se distingue de la version standard par ses boucliers et bas de caisse spécifiques, des éléments extérieurs peints en couleur carrosserie, des touches de fibre de carbone, sans oublier les logos « V » un peu partout.

Les jantes 22 pouces peintes en noir et la teinte (en option) gris mat « Magnus Metal Frost » complète la panoplie.

Le Cadillac Lyriq-V (2025) // Source : Cadillac

Dans l’habitacle, les sièges sport spécifiques sont enveloppés dans une sellerie à surpiqûres grises. Face au conducteur, le volant gagne un logo V et un bouton permettant d’accéder au mode performance intitulé V-Mode. Comme sur le modèle standard, la planche de bord est occupée par une seule et même dalle de 33 pouces, dotée pour l’occasion de graphisme, eux aussi, spécifiques au Lyriq-V.

Le Cadillac Lyriq-V (2025) // Source : Cadillac

Et pour contribuer à l’ambiance sportive, Cadillac a développé une bande son inédite, inspirée des voitures de courses participant aux 24 Heures du Mans (LMDh). Une mélodie pouvant être entendu bien évidemment à l’intérieur, mais également à l’extérieur du véhicule.

Bientôt en Europe ?

Pour le moment, le Cadillac Lyriq-V sera commercialisé aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, « ainsi que sur d’autres marchés mondiaux qui seront annoncés ultérieurement ». Une venue sur notre marché européen est donc tout à fait possible.

Le Cadillac Lyriq-V (2025) // Source : Cadillac

Prix de la bête ? 79 990 dollars, soit environ 76 000 €. Étant donné que le Lyriq « tout court » est affiché à 81 100 € chez nous, le tarif de cette version survitaminée devrait sans doute dépasser les 90 000 €.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+