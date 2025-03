Lecture Zen Résumer l'article

Citadine électrique la moins chère sur le marché, la Dacia Spring pâtit de sa conception à bas coût (low cost). Des notes internes circulent interne à propos de problèmes de rouille qui peuvent même attaquer la batterie.

Revendiqué comme une force, le prix de la Dacia Spring se retourne contre la petite citadine électrique. Aujourd’hui, elle peut se targuer d’être la voiture électrique la moins chère du marché, proposée à partir de 16 900 €. En revanche, la fiabilité ne serait pas l’une de ses plus grandes qualités comme ont révélé nos confrères de L’argus le samedi 8 mars.

Pour afficher un prix défiant toute concurrence, la marque a choisi une production en Chine et cela vient avec son lot de défauts, qui peuvent être assez préoccupants.

De la corrosion au niveau de la batterie de la Dacia Spring

La rouille ? Voilà un problème auquel les voitures neuves n’avaient plus à se soucier depuis bien longtemps. Sauf la Dacia Spring, qui d’après certains propriétaires présente une corrosion importante au niveau d’éléments de renforts sur son train arrière. Comme ces pièces n’ont pas été traitées, il ne fallait pas s’attendre à passer entre les mailles du filet. Heureusement, les exemplaires produits à partir de novembre 2022 ne rencontreraient pas ce problème, puisque de nouvelles pièces avec traitement sont montées. Commercialisée depuis 2021, il y a tout de même un certain nombre de modèles concernés. Cependant, cette rouille est davantage visuelle et ne représente pas spécialement de danger en soi.

La Dacia Spring (2021). // Source : Dacia

En revanche, un autre phénomène de rouille signalé est plus inquiétant, car il se trouve au niveau de la batterie de la Dacia Spring. Comme pour les pièces du train arrière, la traverse et le carter de la batterie (son cache) sont sujets à la rouille, parce qu’ils n’ont pas bénéficié de traitement ni anti-corrosion, ni anti-gravillon. Cela parait invraisemblable pour des éléments aussi exposés (et cruciaux).

D’après une note de février 2025 interne au réseau de concessionnaires de la marque, le degré de réparations varie selon l’importance de la corrosion. Cela peut aller du simple nettoyage et remise en peinture dans le cas de coulures d’oxydation, au remplacement pur et simple des pièces touchées en cas de cloques ou de décollement. Toutes les Spring sans exception sont concernées.

Fuite de la batterie 12V et des roues qui se fissurent

Les problèmes ne s’arrêtent pas ici pour la citadine électrique. D’autres points de rouille sont présents, cette fois au niveau de la batterie accessoire 12V. En raison d’un serrage trop fort sur son attache de fixation, le couvercle de cette batterie peut ne plus être étanche, la faisant ainsi fuir sur plusieurs éléments de la voiture dont le longeron (châssis), le bac de batterie ou même le chargeur de batterie (celle de « traction »). Comme le souligne L’argus, cela concerne les Dacia Spring fabriquée « jusqu’au 18 septembre 2023 ». Après cette date, les modèles bénéficient d’une autre batterie qui ne rencontre pas ce problème. En passant en atelier, les « dégâts » seront nettoyés et la batterie remplacée.

La Dacia Spring Essential (2023). // Source : Dacia

Enfin, les roues de 14 pouces peuvent également présenter de la rouille, voire des fissures « en raison d’une conception non conforme ». Si votre exemplaire date d’avant le 15 septembre 2023, vous êtes concernés.

Peu importe les problèmes évoqués ci-dessus, les réparations doivent être prises en charge gratuitement grâce à la garantie constructeur. Elle est de 3 ans ou 100 000 km. Dans le cas d’exemplaires plus âgés, la garantie anti-corrosion couvre votre véhicule pendant 6 ans.

