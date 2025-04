Lecture Zen Résumer l'article

Le segment des citadines électriques comptera bientôt un nouveau membre : la Nio Firefly. Cette petite puce chinoise est une concurrente de la nouvelle Renault 5. Problème, elle ne sera pas vendue en France pour le moment.

Il y aura bientôt une nouvelle citadine électrique en Europe : la Nio Firefly. Pourtant en difficulté, le constructeur chinois ne renonce pas à ses ambitions européennes et compte toujours commercialiser celle qui pourrait faire de l’ombre à la nouvelle Renault 5 électrique.

En parallèle du Salon automobile de Shanghai (du 23 avril au 2 mai) où la Firely est exposée, Nio publie ce 23 avril un communiqué annonçant l’arrivée de sa citadine sur le Vieux Continent. En revanche, il va y avoir des déçus…

Moins de 30 000 € pour la Nio Firefly en Europe

Contrairement à ce qui avait été annoncé, la Nio Firefly n’arrivera pas au cours du premier semestre, mais plutôt d’ici l’été 2025. Lors d’une conférence de presse à la veille de l’ouverture du salon chinois, le patron de la marque William Li expliquait avoir « sous-estimé la difficulté d’étendre nos réseaux commerciaux et d’entretien en Europe » selon l’AFP, relayé par Le Journal de l’Automobile.

La Firefly de Nio (2025) sera vendue sous les 30 000 € en Europe // Source : Firefly

Si la citadine électrique n’arrive pas dans les semaines à venir, Nio anticipe déjà la commercialisation officielle en ouvrant les commandes pour la Firefly aux Pays-Bas ainsi qu’en Norvège. Vendu sous les 15 000 euros sur son marché local, une fois exportée en Europe, la citadine chinoise double son prix. Comptez ainsi 29 900 € aux Pays-Bas et environ 24 000 € en Norvège où les voitures électriques sont exonérées de la TVA.

D’autres pays sur la liste de la Firefly, mais pas la France

Parmi la liste des pays européens (hormis les deux évoqués au-dessus) qui auront droit à la Firefly de Nio, on retrouve le Danemark, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg, l’Autriche ainsi que la Pologne. Pour le moment, la France ne fait pas partie des plans de lancement du constructeur chinois. Dommage, la fiche technique est plutôt pertinente : 143 ch, 330 km d’autonomie (WLTP) et une recharge de 10 à 80 % de batterie en 29 minutes (à 100 kW).

La Firefly de Nio (2025) n’est pas prévue en France pour le moment // Source : Firefly

Quoi qu’il en soit, Nio doit encore vendre son image de manière générale en Europe, et à surtout intérêt à développer un réseau de distribution. Quand bien même son look atypique de Honda e avec trois yeux suffit à faire tourner les têtes, il en faudra plus pour réussir son lancement. La Renault 5 peut donc continuer sa carrière sans soucis, mais pour combien de temps ?

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama