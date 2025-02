Lecture Zen Résumer l'article

Kia s’apprête à présenter deux modèles, ainsi qu’un concept. Ce dernier, baptisé EV2, préfigure la future rivale de la Renault 4 électrique. La présentation est prévue le 27 février 2025.

Kia a quelques nouveautés électriques en stock. Le constructeur coréen va présenter à l’occasion de son « EV Day 2025 » qui se tiendra le 27 février prochain trois nouveaux modèles, dont un concept particulièrement intéressant pour l’Europe. L’annonce a été faite par une vidéo publiée ce jeudi 13 février, accompagnée d’un communiqué, où l’on peut brièvement observer les carrosseries des futurs véhicules et quelques éléments de design.

La Kia EV2 rivalisera avec la R4 électrique

Difficile de distinguer quel est le concept et quels sont les modèles de série tant leurs dessins paraissent futuristes. Des trois véhicules qui seront présentés, c’est bien le concept, dans la vidéo en bleu, qui devrait attirer le plus les regards chez nous. Baptisé EV2, celui-ci s’inscrit sur un segment très surveillé puisqu’il s’agit des voitures électriques citadines.

Le concept Kia EV2 (2026). // Source : Kia

La présentation du modèle de série de l’EV2 est prévue pour 2026. À en juger par les images, cette citadine adoptera une carrosserie de petit crossover, comme en témoignent ses passages de roue en plastique noir. Elle aura en ligne de mire une électrique tout aussi attendue : la Renault 4 E-Tech. D’après les rumeurs, le prix d’entrée de gamme de cette future EV2 devrait se situer sous les 30 000 €.

Le concept Kia EV2 (2026) ici au milieu. // Source : Kia

Une concurrente de la Tesla Model 3 et un van électrique

Le deuxième véhicule que Kia présentera à la fin du mois est l’EV4. Cette berline viendra s’opposer notamment à la Tesla Model 3 et devrait reprendre les mêmes éléments mécaniques que sa petite sœur l’EV3. On pourrait donc retrouver les deux offres de batterie de 58,3 kWh et 81,4 kWh.

La Kia EV4 (2026). // Source : Kia

La plus grosse attente concerne la silhouette de la Coréenne. Kia a en effet développé deux types de carrosseries pour sa berline électrique : une tricorps comme la Model 3 (que l’on voit dans la vidéo), et une compacte. On ignore si les deux seront disponibles en Europe, le format « compact » étant tout de même largement privilégié, car plus adapté à notre marché (et nos habitudes).

La Kia EV4 (2026). // Source : Kia

Enfin, le troisième et dernier modèle à l’honneur pendant cette présentation sera le van PV5. Celui-ci sera décliné en deux versions : utilitaire pur et fourgon dédié aux transports de personnes avec 7 places. Il aura pour concurrent principal le Volkswagen ID.Buzz.

Le Kia PV5 (2026). // Source : Kia

