La prochaine génération de voitures électriques de BMW passera sur une architecture 800 V. Une technologie qui permettra des temps de recharge encore plus rapide et offrira plus d’autonomie d’après le constructeur.

Si BMW n’est pas considéré comme un constructeur « à la traîne » sur les voitures électriques, il reste tout de même derrière certains concurrents. Cependant, la prochaine génération de ses véhicules carburant grâce à la fée électricité vont faire un énorme bond en avant.

Cette future génération de voitures reposera sur une inédite plateforme technique baptisée Neue Klasse. Dans un communiqué du 21 février, le constructeur allemand explique que cette dernière permettra des temps de recharge plus court, et offrira plus d’autonomie grâce à l’adoption d’une nouvelle batterie et d’une nouvelle architecture.

Enfin une architecture 800 V chez BMW

La grosse révolution pour les futures voitures électriques de BMW, ce sera bien l’adoption d’une architecture 800 V, permettant ainsi de tirer pleinement profit d’une nouvelle génération de batterie. La marque annonce des vitesses de recharge 30 % plus rapide et 30 % d’autonomie en plus, avec « certains modèles atteignant même des chiffres plus élevés ».

La nouvelle batterie de BMW se rechargera 30 % plus vite et offrira 30 % d’autonomie en plus // Source : BMW

Le secret derrière ces gains ? Les cellules constituant la batterie sont désormais cylindriques, ce qui offre une densité énergétique en hausse de 20 % d’après BMW. Grâce à ce nouveau format, ces dernières peuvent être intégrées directement dans le pack de batterie sans modules spécifiques. C’est ce qu’on appelle le « cell-to-pack ». Par ailleurs, le constructeur allemand explique que cet accumulateur plus fin que la génération précédente, pourra être décliné dans un large nombre de voitures, « jusqu’aux modèles haute performance de BMW M. »

Des moteurs électriques moins chers à produire

Les nouveautés de la plateforme Neue Klasse ne s’arrêtent pas aux cellules de batterie, mais passent aussi par les motorisations. BMW a également annoncé qu’il prévoit d’équiper ses futures voitures électriques à traction intégrale avec des moteurs asynchrones. Comparé aux moteurs synchrones permanents, ces derniers sont plus compacts et moins chers à fabriquer.

Le nouveau moteur asynchrone qui équipera les futures BMW électriques // Source : BMW

Grâce au groupe motopropulseur de sixième génération (appelé Gen6), la marque annonce réduire les pertes d’énergie de 40 %, les coûts de 20 % et le poids de 10 % sur ses modèles dotés de quatre roues motrices, par rapport à l’ensemble xDrive Gen5 utilisé actuellement.

