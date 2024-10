Lecture Zen Résumer l'article

Avec ses nouveaux modèles John Cooper Works, Mini joue définitivement la carte de la performance électrique. Mais ces déclinaisons sportives justifient-elles vraiment leur place à côté des versions SE ?

Mini a décidé de muscler sa gamme électrique. Lors du Salon de l’Automobile de Paris 2024, Mini a présenté les premières déclinaisons John Cooper Works entièrement électriques. Une nouvelle qui risque de faire crier au sacrilège certains fans de la marque.

Cette nouvelle finition sportive arrive sur la Cooper et le Aceman avec un objectif clair : offrir des performances dignes du légendaire badge JCW, tout en passant au zéro émission.

L’esprit JCW : le petit truc en plus

Si la différence de puissance peut sembler modeste, 258 ch au lieu de 218 ch, les sensations de conduite vont plus loin avec cette nouvelle version. Les versions JCW ne se contentent pas d’offrir plus de chevaux : suspension optimisée et un châssis affûté transforment ces modèles en véritables machines de plaisir. Le fameux « karting feeling » est renforcé. Pourtant, la Cooper SE offre déjà de quoi prendre du plaisir à son volant.

Mini Cooper et Aceman JCW // Source : Mini

Là où la version SE joue la carte de la polyvalence urbaine, la JCW pousse les limites avec une conduite plus réactive et plus nerveuse. Ces nouvelles versions sont pensées pour ceux qui cherchent encore plus de sportivité. Le mode « go-kart » offre même un boost instantané de 20 kW supplémentaires. Le 0 à 100 km/h tombe à 5,9 secondes sur la Cooper Electric à 3 portes (et 6,4 secondes pour le Aceman).

Autre différence notable, la finition JCW a une batterie un peu plus grande de 54,2 kWh (brut). La Mini 3 portes affiche ainsi 371 km wltp, et Aceman JCW 355 km.

2 500 € plus chère qu’une version SE

Au-delà des performances pures, les MINI John Cooper Works se distinguent aussi par une attention aux détails, comme les jantes, le toit Chili Red ou la calandre avec logo JCW. Mais est-ce que tout cela va justifier l’écart de prix ?

Interieur Aceman John Cooper Works // Source : Mini

La Mini Cooper JCW s’affiche à partir de 42 350 €. Quant à Aceman John Cooper Works, son tarif démarre à partir de 45 450 €.

En fin de compte, les nouvelles versions JCW apportent sans conteste un supplément de style, de performance et de sensations pour les amateurs de conduite sportive. On peut cependant se demander si cet investissement est réellement justifié, la version SE offre déjà un très bon rapport performance/prix à ne pas négliger.

À moins d’être un puriste à la recherche du fameux « karting feeling » propre à Mini, la version SE semble déjà offrir un compromis solide entre plaisir de conduite et prix. Après, cela peut être une question de style.

