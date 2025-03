Lecture Zen Résumer l'article

Proposé d’abord dans une version quatre roues motrices à deux moteurs, le MG Cyberster est désormais disponible dans une version propulsion moins chère. C’est sans doute la plus intéressante.

Cela fait maintenant plus de 5 mois que le MG Cyberster est commercialisé en France. Depuis son lancement le 14 octobre 2024, le roadster électrique n’était disponible que dans sa motorisation la plus puissante équipée de deux moteurs (un par essieu), envoyant tout de même 510 ch aux quatre roues.

Cependant, depuis le 18 mars, une nouvelle motorisation propulsion fait son apparition au catalogue, annonce le constructeur. Le roadster sino-britannique est certes moins puissant, mais il est plus accessible et c’est une très bonne chose. Coup d’œil sur la variante la plus intéressante du Cyberster.

Moins de chevaux et plus d’autonomie pour le MG Cyberster

En s’affranchissant d’un moteur, la puissance développée par le MG Cyberster est logiquement en baisse : 340 ch. C’est 170 ch de moins que la variante à quatre roues motrices, mais pas de quoi transformer le roadster en limace non plus. Pour preuve, le 0 à 100 km/h en expédié en 5,2 s, ce qui reste très noble, tandis que la vitesse maximale perd seulement 5 km/h (195 km/h). Par ailleurs, le poids diminue de 100 kg également (1 885 kg).

Le MG Cyberster (4WD) // Source : MG

Le gros point positif de cette baisse de la cavalerie est pour l’autonomie. Qui dit puissance moindre, dit consommation plus faible ! Résultat, le MG Cyberster propulsion peut rouler selon le cycle WLTP jusqu’à 507 km sur une seule charge, contre 443 km pour la version à transmission intégrale. Les amateurs de roadtrips sportifs seront plus comblés.

Presque 63 000 € en version propulsion

Plutôt onéreux dans sa motorisation la plus puissante (67 990 €), le MG Cyberster soigne davantage son prix en version propulsion en s’affichant à partir de 62 990 €. Même si le roadster est encore un peu cher, une telle proposition (100 % électrique) reste unique sur le marché, et devrait apporter autant de plaisir que la variante supérieure. Par ailleurs, la plupart des modèles thermiques de Grand Tourisme sont bien plus exclusifs, surtout si on ajoute au prix le malus CO2 associé.

Le MG Cyberster en version propulsion // Source : MG

La version dite « 2 roues motrices » du Cyberster reprend tous les équipements de la déclinaison « 4 roues motrices », à savoir : les trois écrans, le système audio Bose, les sièges chauffants… En revanche, ses jantes adoptent un dessin différent et passent de 20 à 19 pouces. Il y a de nouvelles peintures extérieures au catalogue : Modern Beige, Cosmic Silver et Irises Cyan. Malheureusement, cette version propulsion ne peut pas être équipée en option de la capote rouge.

