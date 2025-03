Lecture Zen Résumer l'article

Avec Trump aux manettes, l’industrie automobile retient son souffle, à l’exception de Tesla qui bénéficie d’un traitement de faveur. L’éditorial Watt Else du 13 mars a tenté de faire un point de situation américaine.

En lançant ma veille quotidienne, j’ai souvent l’impression de tomber dans une dimension parallèle avec ce qui se trame aux États-Unis. Si l’Europe et la France prennent certaines décisions politiques gratinées concernant l’industrie automobile, ce qui se joue actuellement de l’autre côté de l’Atlantique relève plus du « bad trip ». Ces derniers jours, l’épisode Trump/Tesla n’a pas manqué de me laisser dans un état de sidération.

L’industrie automobile a beau se montrer particulièrement résiliente, le virage serré pris aux États-Unis risque d’envoyer plus d’un constructeur droit dans le mur. Entre les surtaxes sur les importations, la hausse des coûts des matières premières et des composants, ainsi qu’un soutien vacillant à l’électrification, la politique de Donald Trump rebat radicalement les cartes pour les constructeurs. Une situation qui pourrait avoir des conséquences bien au-delà des frontières américaines.

Surtaxe avec option explosion des coûts de production

La volonté de Trump d’imposer des taxes supplémentaires sur les importations en provenance du Canada et du Mexique (sans oublier d’Europe et de Chine) met l’industrie automobile sous pression, surtout que les règles du jeu évoluent plusieurs fois par semaine. Volkswagen pourrait être en première ligne des victimes, avec 44 % de ses véhicules vendus aux États-Unis provenant de ces deux pays. Même si une majorité des constructeurs produisent déjà aux USA, de nombreuses usines ont été ouvertes dans les pays limitrophes grâce aux accords de libre-échange. La production américaine actuelle ne peut pas couvrir la demande et les relocalisations ne se font pas d’un coup de baguette magique.

Quand le président Trump est mécontent, il surtaxe les autres pays // Source : Wikimedia Commons

L’effet domino ne s’arrête pas là. De nombreux composants traversent plusieurs fois les frontières nord-américaines avant d’être assemblés, ce qui gonfle mécaniquement les coûts de production. Fin 2024, le patron de Ford, Jim Farley, racontait : « Au moindre problème sur le pont reliant Détroit au Canada, la chaîne d’assemblage du F-150 peut arriver à court de sièges en moins d’une heure. »

Si la guerre commerciale voulue par Trump se concrétise, il y aura non seulement une hausse attendue de 15 à 20 % des prix des véhicules importés, mais également des augmentations sur les véhicules produits localement, ainsi que sur les pièces détachées pour les réparations. Ceci, sans même aborder le cas spécifique de la surtaxe massive sur l’aluminium et l’acier. Si Trump voulait protéger l’industrie automobile américaine, il risque d’obtenir l’effet inverse : le consommateur paiera l’addition.

Freinage brutal sur l’électrique

Au-delà des surtaxes, Trump amorce aussi un virage à 180° sur l’électrification. Après l’impulsion donnée sous Biden pour développer la recharge et les usines de batteries, plusieurs projets sont menacés. Plusieurs milliers de bornes de recharge vont être débranchées dans les administrations américaines, qui ne s’équiperont plus en voitures électriques. Les subventions fédérales destinées à accélérer la transition électrique sont toujours en cours, malgré un décret signé dès l’arrivée de Trump à la Maison-Blanche pour supprimer cette aide allant jusqu’à 7 500 dollars. Les constructeurs attendent fébrilement le couperet.

Avec son « drill, baby, drill ! » (se traduisant par « fore, bébé, fore »), le lobby pétrolier est mis à l’honneur par Donald Trump, et avec lui, le retour en grâce du moteur thermique. La « fin de l’âge d’or de la voiture électrique » a même été décrétée. Avec Trump, tout peut basculer d’un jour à l’autre, comme l’ont montré les événements du 10 et 11 mars.

Tesla, l’exception sous influence ?

Alors que Trump a souvent décrié l’électrique, sur fond de désinformation scandée lors de ses meetings, il a récemment multiplié les gestes en faveur de la marque d’Elon Musk. Dernier épisode en date : une mise en scène surréaliste devant la Maison-Blanche, où il a promu Tesla aux côtés de Musk, allant jusqu’à acheter une Model S en signe de soutien.

Trump achète une Tesla à la Maison Blanche // Source : White House sur X (Twitter)

Une prise de position qui n’a rien d’anodin. Alors que Tesla traverse une période difficile en Bourse, cette publicité inattendue a permis d’arrêter la chute du titre. Trump invite même les supporters du MAGA à acheter également des Tesla par patriotisme. Au-delà de l’évident conflit d’intérêts, tout ceci est lunaire : imaginez si les MAGA, généralement anti-VE, se mettaient à promouvoir les voitures électriques de Tesla… Ça, ce n’était pas dans mon bingo 2025.

Notre newsletter Watt Else vous aide à décrypter les grandes tendances du monde de la voiture électrique, abonnez-vous, c’est gratuit.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama