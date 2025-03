Lecture Zen Résumer l'article

L’une des fonctionnalités phares chez Tesla est sans doute l’Autopilot. Sur le nouveau Model Y, ce dernier possède un comportement différent du reste de la gamme en raison d’un nouveau réglage. Explications.

Mise à jour du 11 mars 2025 à 14:36 : Tesla a confirmé à nos confrères de Frandroid avoir changé le comportement de l’Autopilot sur le nouveau Model Y. Il ne s’agit donc pas d’un bug : il n’y a plus qu’une seule pression possible pour activer soit le régulateur et le maintien dans la voie, soit le régulateur seul et la configuration doit être faite avant de démarrer. Il est aussi normal que le désengagement de l’Autopilot complet, par exemple pour doubler, fasse désormais freiner le véhicule : il ne garde plus le régulateur de vitesse actif. Le Model Y est le seul véhicule de Tesla à avoir ce comportement.

« Pour les véhicules équipés de l’Autopilot de base, l’initiation d’un changement de voie en appliquant une force sur le volant désactivera le régulateur de vitesse et l’Autosteer (s’ils sont activés), permettant aux conducteurs de compléter la manœuvre manuellement. Une fois le changement de voie terminé, une simple pression sur la molette droite réactive l’Autopilot.

Les conducteurs recherchant l’expérience Autopilot la plus fluide et la plus avancée sont encouragés à passer au Pack Autopilot Amélioré, qui ajoute des fonctionnalités comme le changement de voie automatique, la navigation avec Autopilot, le stationnement automatique », affirme Tesla.

Article original : Dans le but de rendre la route la plus sûre possible, les constructeurs automobiles intègrent une multitude d’aides à la conduite dans leurs modèles et ce, dès l’entrée de gamme. Chez Tesla, la gamme possède quasiment tout l’équipement possible et imaginable. Vous l’avez sans doute remarqué sur le configurateur de la marque, très peu d’options sont proposées.

Il y en a une bien connue, qui est incluse de base dans tout achat de Tesla : l’Autopilot. Disponible sur trois niveaux, cet équipement correspond aux aides à la conduite permettant de minimiser les efforts sur la route. Le niveau de base dit « Standard » correspond à la présence d’un régulateur de vitesse adaptatif, couplé si l’on souhaite, à un maintien dans la voie (la voiture suit la trajectoire de la voie).

Le niveau intermédiaire apporte son lot de fonctionnalités plutôt intéressantes, surtout pour les longs trajets et les manœuvres, tandis que le troisième niveau correspond à la conduite 100% autonome également appelé « FSD » — vous pouvez l’acheter, mais qui pour des raisons de réglementation, le FSD n’est toujours pas disponible en Europe.

L’Autopilot se désactive à chaque dépassement

Lors de leur essai du nouveau Tesla Model Y, nos confrères de Frandroid nous ont fait part d’un comportement très étrange de l’Autopilot standard de leur modèle de prêt. Un agissement que nous avons également expérimenté quelques jours plus tard lors de notre essai du SUV électrique, que vous retrouverez bientôt sur Numerama, sur un autre exemplaire destiné à la presse.

Autopilot dans le Model X // Source : Raphaelle

Le problème intervient quand l’aide au maintien dans la voie est activée et qu’il faut dépasser le véhicule devant soi. Comparé aux systèmes des concurrents, après un dépassement, vous devez réactiver cette aide une fois la manœuvre effectuée. Le régulateur de vitesse étant toujours actif, il suffit de presser une seconde fois le bouton dédié à l’Autopilot pour ce faire.

En revanche, sur le nouveau Model Y, le comportement est plus déroutant. Nous avons constaté qu’en cas dépassement, non seulement le maintien de cap se désactive (logique), mais le régulateur de vitesse aussi ! Résultat, la voiture freine brusquement lorsque vous tournez le volant pour doubler. Ce n’est pourtant pas le cas sur la Model 3 améliorée, par exemple, ni sur aucune autre Tesla commercialisée.

Un réglage rapide de l’Autopilot disparaît

Par ailleurs, sur les modèles actuels, autres que le nouveau Model Y, l’Autopilot se commande via un bouton sur le volant : 1 clic active le régulateur de vitesse adaptatif, 2 clics ajoute le maintien dans la voie. Un réglage qu’il était possible de personnaliser selon ses besoins. Sur la nouvelle mouture du SUV américain, cette possibilité a tout simplement disparu. En d’autres termes, vous n’avez plus qu’une pression à disposition, qu’il faut configurer avant de rouler : soit le régulateur seul, soit le régulateur et l’assistance au maintien de cap, mais dans le second cas, vous n’aurez plus accès au régulateur seul.

Le menu de l’Autopilot sur la Model 3 (2020) Le menu de l’Autopilot sur la Model Y (2025)

S’agit-il d’un choix de simplification de la part des ingénieurs de la marque ? On le sait, Tesla raffole de la simplicité, un clic en moins est un effort à faire en moins. Cependant, ce comportement paraît incompréhensible, d’autant plus qu’il peut être dangereux (un freinage inattendu sur voie rapide n’est jamais agréable). Et il enlève une option bien pratique sur les routes françaises : rouler en Autopilote complet sur l’autoroute et mettre le régulateur sur le réseau secondaire est une pratique très courante.

Nous avons évoqué le sujet avec Tesla, qui n’a pour le moment pas su donner une réponse à nos questions. Affaire à suivre.

