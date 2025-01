Lecture Zen Résumer l'article

Elon Musk a admis que les Tesla qui tournent avec le précédent matériel informatique propulsant l’ordinateur de bord ne pourront pas être en conduite entièrement autonome (FSD). Le constructeur se prépare à proposer un retrofit vers le HW4 aux clients ayant acheté l’option.

C’est une promesse qui a déjà traîné Tesla devant les tribunaux américains : « Toutes nos voitures produites à partir de 2016 seront capables de capables de conduire de manière autonome ». L’arlésienne a peut-être pris fin.

Le 29 janvier, à l’occasion de la publication des résultats financiers de Tesla, Elon Musk a enfin admis que cette promesse était fausse — y compris pour les voitures sous « HW3 », la brique matérielle qui contrôle la voiture sur les modèles produits entre 2019 et 2023.

« La vérité est que nous devrons remplacer tous les ordinateurs HW3 dans les véhicules où le FSD a été acheté », a affirmé Elon Musk, en réponse à la question d’un actionnaire. C’était un sujet de crispation pour les personnes ayant acheté une Tesla avec le pack « Conduite entièrement autonome » (FSD aux États-Unis), puisque cette option a toujours été pensée au futur par l’entreprise. En d’autres termes, Tesla a vendu, sur les modèles « HW3 » une promesse impossible à tenir.

La solution évoquée par Elon Musk est donc un retrofit pour les clients qui ont acheté l’option. Les voitures concernées devront être équipées du HW4, au minimum, qui offre énormément de puissance de calcul en plus et de nouvelles caméras. En bref, des améliorations essentielles pour faire tourner les versions de test du FSD et donc, à coup sûr, la version définitive de la Conduite Autonome — au sens strict, c’est-à-dire sans intervention du conducteur.

Le HW4 sera-t-il suffisant ?

Cela dit, cela laisse sur le carreau les personnes qui ont acheté une Tesla il y a quelques années en se disant qu’elles pourraient soit acheter l’option logicielle FSD plus tard, soit profiter, comme dans certains États américains, du FSD par abonnement. Pour ces propriétaires qui n’ont pas craqué pour l’option de conduite autonome la plus chère du catalogue (encore inutile en Europe où elle est interdite, même si elle peut être achetée), il faudra donc racheter une Tesla plus récente.

Elon Musk n’a pas donné de date ni de plan spécifique pour ces évolutions matérielles sur d’anciennes voitures qui, à n’en pas douter, coûteront à Tesla. Mais pour les propriétaires de véhicules tournant sous HW3, cet engagement est rassurant… jusqu’à une limite de taille.

En effet, on ne sait pas, à date, si le HW4 de Tesla est capable de conduite entièrement autonome. Tant que le programme n’est pas sorti de bêta et qu’il n’est pas fiable à 100 % du temps, on ne peut pas considérer que la promesse est atteinte. Quand elle le sera, est-ce que le matériel actuel sera suffisant ?

