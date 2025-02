Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] À partir du 11 février 2025, 3 000 billets de train pour la France profitent d’une réduction de 15 % sur le site de Trainline.

C’est quoi, cette promotion sur Trainline ?

Si vous achetez vos billets de train sur Trainline, vous profiterez en ce moment d’une réduction de 15 %, limitée à 20 € maximum de remise, grâce au code promo DAME15 à rentrer dans le panier.

L’offre est réservée aux 3 000 premiers billets.

Retrouvez la promotion Trainline DAME15

C’est quoi, Trainline ?

Trainline est une application gratuite pour réserver vos voyages en train et en bus en France et vers plus de 45 pays différents. La promotion sur les billets s’applique d’ailleurs pour des voyages dans certains pays Européens. L’application, disponible sur iOS et Android, facilite la réservation de billets de train et de bus auprès de SNCF, Ouigo, Eurostar, Renfe, Trenitalia, Thalys, DB, Ouibus, Flixbus et d’autres services.

C’est donc une excellente alternative à SNCF Connect pour réserver un itinéraire en France et à l’international, et à des tarifs parfois plus avantageux.

Trainline est une alternative bienvenue à SCNC Connect // Source : Trainline

Comme pour vos services de réservations habituels, les cartes de réduction et de fidélité classiques sont acceptées. Vous pouvez utiliser vos cartes de réduction et abonnements chez nous. Les Cartes Avantage Jeune TGV INOUI, Adulte TGV INOUI et Senior TGV INOUI ou encore la Carte Liberté sont utilisables. Trainline est un distributeur officiel pour la SNCF, au même titre que SNCF Connect par exemple, et l’application Trainline permet aussi d’acheter la carte qu’il vous faut.

Retrouvez la promotion Trainline DAME15

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !