Les immatriculations des voitures électriques restent sur une bonne dynamique au mois de février. Renault et Citroën se sont battus pour la tête du classement.

25 335 véhicules électriques ont été immatriculés au mois de février en France pour les particuliers, selon les données AAA Data reçues le 1ᵉʳ mars. C’est en léger recul de 1,9 % par rapport à l’année dernière. Rien d’anormal à cela : en 2024, les premiers véhicules du leasing social (les voitures à 100 €/mois) avaient dopé les immatriculations, et encore plus le mois suivant. Est-ce que cela signifie que le marché n’a pas besoin des incitations de l’État pour fonctionner ? Hélas non, les résultats du mois de février sont aussi influencés par une décision gouvernementale du mois de décembre.

En attendant, février a vu s’affronter deux nouveautés françaises de 2024 pour la tête du classement : Citroën ë-C3 contre Renault 5 e-tech. Plus largement, le match entre Renault et Stellantis sur la voiture électrique continue de s’intensifier. Du côté de Tesla, la chute se poursuit, même si cela n’a rien d’anormal.

Une remontée surprise de la Citroën ë-C3 face à R5

Trouver la Citroën ë-C3 en tête du classement des particuliers du mois de février, alors qu’on attendait la Renault 5 e-tech, est une surprise. Le modèle de Citroën la devance de quelques exemplaires seulement : 3058 contre 3 034 pour la Renault 5 (R5 se rattraperait avec quelques immatriculations en véhicules utilitaires). Mais cela suffit à Citroën pour retrouver la tête du classement comme au mois d’octobre.

La Renault 5 e-tech perd la tête de peu // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

N’y voyez pas forcément un nouvel engouement pour le modèle low cost de Citroën. Il y avait en fait urgence à livrer les modèles que les clients avaient commandés en 2024 avec la promesse d’un bonus écologique plus élevé qu’en 2025.

Lorsque le bonus écologique a été mis à jour le 2 décembre 2024, il était spécifié que pour pouvoir bénéficier du bonus 2024 (de 4 000 ou 7 000 euros), les véhicules devaient être livrés avant le 14 février. Cela a créé un rush de livraison, que la spécialiste Marie-Laure Nivot (Head of automotive market analysis chez AAA Data) a commenté ainsi : « On a clairement assisté à deux séquences sur le mois : une vague d’immatriculations de voitures électriques jusqu’au 14 puis qui est retombée dès le lendemain. »

Immatriculations des Citroën ë-C3 vs Renault 5 // Source : Raphaelle Baut (données AAA Data)

Nul doute que Citroën a dû mettre le turbo. Ces derniers mois, la marque livrait plutôt entre 1 100 et 1 500 exemplaires. La seule fois où Citroën a livré autant de ë-C3, c’était avant l’ultimatum de la fin septembre pour le leasing social. La marque avait réussi en une semaine à immatriculer 3 626 exemplaires, une véritable course contre-la-montre effrénée pour toutes les équipes mobilisées.

Un effet notable de la fin du bonus 2024

Citroën n’est de loin pas la seule marque concernée. Ce rebond soudain des immatriculations interroge aussi les statistiques de nombreux autres modèles qui sont éligibles au bonus. D’autres marques du groupe Stellantis comme Peugeot ou Fiat semblent avoir repris des couleurs après plusieurs mois à la traîne. Si les chiffres de Renault ne dénotent pas trop par rapport à leurs habitudes, il n’est pas exclu que Renault ait précipité les livraisons. C’est aussi probablement le cas avec les premières commandes de l’Alpine A290.

Plusieurs modèles du groupe Volkswagen ont vu leurs immatriculations bondir au-delà des rythmes habituels. C’est le cas sur le Volkswagen ID.3, Cupra Born et Skoda Enyaq.

Ces livraisons accélérées pour tenir les engagements du bonus 2024 vont certainement avoir un effet pervers sur les statistiques du mois de mars. Les spécialistes de AAA Data ont déjà observé un avant/après 14 février 2025, ce qui n’augure rien de bon pour mars. Mais attention aux comparaisons : en 2024, les chiffres étaient gonflés par le leasing social.

Suivi des immatriculations mensuelles de voitures électriques // Source : Raphaelle Baut (données AAA Data)

Tesla toujours en difficulté

Il est difficile de ne pas faire un focus sur le cas Tesla. La marque enregistre encore une baisse de 26 % de ses immatriculations en février, soit -44 % depuis le début de l’année. Cela s’explique principalement par l’attente du renouvellement du Model Y. Les 1 738 immatriculations de février correspondent toujours à l’ancien modèle.

Les commandes pour la nouvelle mouture du Tesla Model Y sont ouvertes, mais les livraisons de celle-ci ne débuteront qu’à partir de mars pour les éditions de lancement, puis les versions Grande Autonomie transmission intégrale. Les versions les plus abordables n’arriveront dans les statistiques qu’à partir du mois de mai.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) va progressivement remplacer l’ancien dans les statistiques // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Tesla va donc continuer à enregistrer de mauvaises statistiques jusqu’à ce moment. Il n’est pour l’heure pas évident de justifier ces mauvais résultats par un quelconque boycott européen. De plus, depuis l’arrêt du bonus pour ce modèle, les immatriculations de la Model 3 restent particulièrement basses, avec seulement 643 exemplaires en février, ce qui ne permet pas à la marque de compenser l’absence des volumes sur Model Y.

Le top 20 français des voitures électriques de février 2025 :

CITROEN – E-C3 3 058 RENAULT – RENAULT 5 3 034 TESLA – MODEL Y 1 738 PEUGEOT – 208 1 088 RENAULT – SCENIC 994 PEUGEOT – 3008 854 VOLKSWAGEN – ID.3 822 MINI – MINI 806 CUPRA – BORN 679 FIAT – 500 676 TESLA – MODEL 3 643 RENAULT – MEGANE-E 581 AUDI – Q4 E-TRON 565 DACIA – SPRING 551 SKODA – ENYAQ 530 ALPINE – A290 490 B.M.W. – IX1 464 HYUNDAI – KONA 462 VOLKSWAGEN – ID.4 438 PEUGEOT – 2008 371

