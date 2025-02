Lecture Zen Résumer l'article

Avant même sa présentation prévue le 27 février 2025, la Kia EV4 se montre officiellement. L’électrique coréenne a la particularité d’être déclinée en deux carrosseries : berline tricorps ou à hayon « hatchback ».

Il y a quelques jours à peine, Kia annonçait le « EV Day 2025 », lors duquel la marque indiquait qu’elle présenterait trois nouveaux modèles 100 % électriques, dont un concept rivalisant avec la Renault 4 E-Tech. Alors que l’événement était prévu le 27 février 2025, le constructeur coréen a dévoilé par surprise ce lundi 17 février les premières photos officielles de l’une de ses nouveautés.

Il s’agit de l’EV4, qui viendra notamment concurrencer la Tesla Model 3. Contrairement à sa rivale américaine, l’électrique coréenne se décline également dans une version compacte avec un hayon, en plus d’une carrosserie de berline tricorps.

Kia EV4 : en berline ou en compacte

C’est bien là qu’est la grande particularité de la nouvelle Kia EV4 : son offre de carrosserie. Si la version berline tricorps (avec une malle, donc) chasse directement sur les terres de la Model 3, la déclinaison à hayon, également appelée « hatchback », s’aventure sur le terrain des compactes façon Volkswagen ID.3.

La Kia EV4 berline (2025). // Source : Kia

Pour le moment, on ignore toujours si les deux silhouettes seront disponibles chez nous, ou si nous aurons droit seulement à la version compacte, tout de même bien plus adaptée à nos habitudes européennes. En ayant développé deux variantes, Kia peut s’adresser à l’intégralité des marchés simultanément : « Nous apportons à nos clients l’expérience unique de modernité et de praticité qui définit la famille Kia EV, d’une manière qui convient à leurs différents styles de vie et besoins », souligne le patron du design, Karim Habib, dans le communiqué de Kia.

La Kia EV4 compacte (2025). // Source : Kia

La même voiture jusqu’aux portes arrière

Qu’il s’agisse de la fiche technique ou des dimensions, il faudra attendre la présentation complète pour connaître tous les détails. À en juger par les premières photos, on remarque une différence de longueur entre les deux silhouettes au niveau de leur poupe. En toute logique, l’empattement de l’électrique coréenne (la distance entre les deux essieux) parait être le même.

La Kia EV4 berline (2025). // Source : Kia

Aux États-Unis, le penchant thermique de l’EV4, baptisé K4, mesure 4,70 m de long. Il ne serait donc pas étonnant de retrouver un tel format sur la berline électrique. À titre informatif, une Model 3 s’étend sur 4,72 m de long. La EV4 compacte pourrait quant à elle dépasser les 4,50 m.

La Kia EV4 compacte (2025). // Source : Kia

Deux choix de batteries pour l’EV4 ?

La nouvelle Kia EV4 devrait reprendre les mêmes éléments mécaniques que son petit frère l’EV3, avec ses deux capacités de batterie : 58,3 kWh et 81,4 kWh. Pour mémoire, le SUV urbain peut parcourir jusqu’à 605 km sur une seule charge.

