Conscient du plébiscite reçu par sa première voiture électrique, le patron de Xiaomi a partagé lors d’un live Douyin (le Tiktok chinois) quelques informations sur la SU7 et sur l’avenir de la marque.

Le patron de Xiaomi, Lei Jun, a tenu un live de plus de 2 heures sur le Tiktok chinois, ce 18 avril, pour discuter avec le public. Il aurait réuni plus de 54 millions de spectateurs cumulés selon Reuters. C’était surtout l’occasion d’en apprendre un peu plus sur le démarrage canon de la première voiture électrique de la marque, la Xiaomi SU7, ainsi que sur les projets à venir.

Lancée le 28 mars, la berline électrique Xiaomi SU7 a suscité un engouement immédiat, y compris à l’international. Les retombées en Chine ont été impressionnantes, au point même de surpasser les attentes du patron de Xiaomi « de 3 à 5 fois les volumes estimés », a indiqué Lei Jun dans son live, selon Reuters. Le patron de Xiaomi ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et a déjà un plan bien établi.

Des livraisons en avance sur le planning

Avant la présentation officielle, l’usine Xiaomi avait déjà produit une série spéciale de 5 000 exemplaires nommés « founders edition ». Ces modèles-là ont commencé à être livrés dès la semaine suivant la présentation aux premiers clients.

Xiaomi SU7 avec ses variantes colorées // Source : Xiaomi

Pour les acheteurs qui ont opté pour la commande d’une version entrée de gamme de la Xiaomi SU7, les premières livraisons étaient estimées pour la fin du mois d’avril. Les premiers exemplaires de la version haut de gamme SU7 Max devaient suivre peu de temps après, seule la finition intermédiaire (SU7 Pro) était prévue un peu plus tard au mois de mai.

Face à la demande pressante des clients, Xiaomi a mis les bouchées doubles pour pouvoir livrer les clients au plus tôt. La montée en cadence de la production de l’usine se passe bien, selon le patron de la marque. C’est finalement avec 12 jours d’avance sur le planning prévu que Xiaomi a pu livrer les commandes passées à partir du 28 mars.

La forte demande pour le modèle a même obligé la marque à convoquer les fournisseurs d’urgence la semaine passée pour revoir les volumes négociés.

Pas de modèle tout-terrain à venir chez Xiaomi

À peine la berline SU7 sortie, les clients ont forcément profité de ce moment d’échange pour demander à Lei Jun ce que la marque développera ensuite. Le patron reste forcément assez évasif sur la question, le plan des modèles est encore confidentiel. Il n’a pas dit non à un modèle SUV, par contre, il a indiqué ne pas vouloir faire de véhicule tout-terrain. Il considère que d’autres marques chinoises en font de très bons, pointant notamment Great Wall Motors dont le patron était présent avec lui lors de sa prise de parole.

Il a par contre confirmé que sa priorité était de s’occuper de la SU7. Il souhaite surtout continuer à améliorer la partie logicielle de la voiture. Il est conscient que la première voiture de la marque ne sera pas parfaite, et que si des bugs sont constatés, les équipes devront agir rapidement pour les corriger.

Lei Jun a indiqué qu’il voulait faire des mises à jour à distance (OTA) « au moins une fois par mois » pour améliorer le modèle. Parmi les mises à jour déjà prévues pour le mois de mai, il y a notamment la fonction CarPlay sans fil qui devrait faire son apparition dans les modèles déjà livrés aux clients.

Un nouveau moteur pour la fin de l’année

Avant l’officialisation de la SU7, Xiaomi avait présenté les différents moteurs électriques sur lesquels la marque travaillait. La berline électrique a été lancée avec le moteur HyperEngine V6/V6s, mais deux autres moteurs encore plus performants étaient indiqués comme en développement.

Xiaomi Hyperengine // Source : Xiaomi

Selon le média chinois Ithome, Lei Jun a indiqué lors du live que le moteur électrique HyperEngine V8s sera disponible d’ici la fin de l’année sur les voitures Xiaomi. Celui-ci est prévu pour atteindre 27 200 tr/min, ce qui en ferait l’un des moteurs les plus performants du marché de la voiture électrique, dépassant – selon les allégations de la marque – ceux équipant la Tesla Model S Plaid. Il doit offrir une puissance maximale de 425 kW (ou 578 ch) pour un couple de 635 Nm. Il offrirait un rendement supérieur à 98 %.

Xiaomi ne s’arrêtera pas là puisque l’entreprise effectue des recherches sur un moteur pouvant atteindre 35 000 tr/min. Ce moteur utiliserait un rotor à enroulement laser et renforcé par de la fibre de carbone. Il faudra attendre que ce moteur soit disponible pour mieux en comprendre le fonctionnement spécifique, et pour le moment, aucune date n’a été avancée.

Xiaomi ne manque vraiment pas d’ambition pour conquérir le marché de la voiture électrique. Un nouvel acteur qui sera forcément suivi dans notre newsletter hebdomadaire dédiée à la mobilité électrique.

