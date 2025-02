Lecture Zen Résumer l'article

Les 13 opérateurs majeurs de bornes de recharge s’associent pour créer Charge France. Cette entité a pour objectif de structurer l’écosystème de la recharge sur le territoire et de développer l’infrastructure grâce à un investissement massif de 4 milliards d’euros.

Selon le dernier baromètre de l’Avere-France en date de janvier 2025, on recense plus de 157 000 bornes de recharge sur l’ensemble du territoire. Parmi elles, plus de 10 % constituent l’offre de recharge rapide (où la puissance délivrée est supérieure ou égale à 100 kW), contre 2 % seulement il y a trois ans.

Une expansion qui balaye de plus en plus l’une des plus grandes craintes des automobilistes : la recharge sur les longs trajets. Pour accélérer davantage le déploiement du réseau de bornes rapides, les opérateurs majeurs du secteur se sont associés pour créer Charge France, annonce un communiqué ce jeudi 13 février, que Numerama a reçu par mail.

4 fois plus de bornes rapides en 2028

L’association regroupe pas moins de 13 opérateurs : Allego, Atlante, Chargepoint, Chargeguru/ZePlug, Driveco, Electra, E-totem, ENGIE Vianeo, Fastned, IONITY, Izivia, Powerdot et Zunder. Ces derniers ont la main sur un total de plus de 2 000 stations de recharge rapide. Un beau petit monde que la nouvelle entité aura pour objectif de « structurer ».

Une station de recharge Electra. // Source : Electra

Après plus d’un milliard d’euros investis, les opérateurs de recharge comptent mettre trois milliards supplémentaires sur la table d’ici à 2028. De quoi « quadrupler le réseau de bornes de recharge ultra-rapides ». Les départs en vacances ne seraient définitivement plus un problème pour les électromobilistes.

Charge France donne une condition

Bien évidemment, un tel investissement ne se fait pas sans contrepartie. Car si le réseau de stations de recharge rapide se développe à vitesse grand V, les ventes de voitures électriques ne sont pas aussi fulgurantes, bien au contraire. Résultat, les bornes ne sont pas suffisamment occupées et ne rapporteraient pas assez selon les opérateurs.

Bornes ionity sur autoroute. // Source : Raphaelle Baut

Charge France demande ainsi au gouvernement de stimuler la transition du parc automobile vers le 100 % électrique avec « le développement d’une réglementation ambitieuse sur le verdissement des flottes d’entreprises, notamment via des mesures fiscales ». L’association insiste également sur le « maintien de la trajectoire actuelle d’électrification des véhicules électriques (norme CAFE), y compris la fin de vente des véhicules thermiques et hybrides neufs en 2035 ».

En formant un tel consortium, les différents opérateurs espèrent avoir plus de poids face aux constructeurs automobiles, qui pour la grande majorité ne voient pas d’un très bon œil les normes CO2 à respecter chaque année.

