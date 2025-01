Lecture Zen Résumer l'article

Cette cartouche pour Game Boy a une petite antenne qui permet d’écouter la radio. Vous n’en aviez jamais entendu parler ? C’est normal : elle est toute récente.

Écouter la radio avec sa Game Boy : ça n’a jamais été possible à l’époque de la console et pourtant l’idée aurait pu exister. Les créateurs du projet Orange FM ont conçu de toutes pièces une cartouche de Game Boy avec une antenne pour écouter la radio. Il y a même une version DIY du projet.

Des dizaines d’années après la sortie de la première Game Boy, il y a toujours des jeux qui « sortent » dessus, comme le jeu The Shapeshifter.

Écouter la radio avec sa Game Boy : 45 ans après, c’est possible

Orange FM est une cartouche moderne pour à peu près toutes les Game Boy. Elle transforme la console portable en petite station de radio, avec des préréglages et même la prise en charge des textes radio (pour afficher le nom des stations par exemple). La cartouche est disponible sur Game Boy, Game Boy Pocket, Game Boy Light, Game Boy Color, Super Game Boy (une cartouche pour jouer aux jeux Game Boy sur Super NES).

Si vous n’avez pas de « vraie » Game Boy, Orange FM peut fonctionner sur Analogue Pocket, une nouvelle console qui peut émuler les jeux des consoles portables de Nintendo. Si vous comptez l’acheter, il vous faudra une antenne ainsi qu’une coque de cartouche.

Une cartouche qui transforme sa console en véritable poste de radio

Pour capter les ondes radio, la cartouche Orange FM est équipée d’une antenne intégrée qu’on peut déplier. Elle offre « une réception assez faible, mais souvent utilisable. La puissance des stations peut varier selon la position, et vous ne recevrez probablement que les stations locales les plus puissantes », peut-on lire sur la documentation du projet. Pour améliorer ça, on peut brancher une antenne externe à la console via la prise casque 3,5 mm. Cela peut tout simplement être des écouteurs filaires ou n’importe quelle antenne. Orange FM recommande un mètre de long.

Des antennes pour capter la radio depuis sa Game Boy // Source : Orange FM

La cartouche Orange FM fonctionne sur les fréquences allant de 64 à 108 MHz. Ce qui est un intervalle parfait pour les stations françaises, qui émettent dans ce champ. Pour gérer la fréquence, on peut la régler jusqu’à 0,1 MHz. Malheureusement, il n’y a qu’un mode FM : aucun mode AM n’est disponible.

Une cartouche Orange FM // Source : Orange FM

Pour la sortie audio, on peut utiliser les haut-parleurs des consoles portables, ou bien la prise jack 3,5 mm. La console originelle la plus adaptée reste la Game Boy Color, avec un volume d’entrée le plus puissant.

Il est également possible de « fabriquer » la cartouche soi-même, en découpant la coque d’une cartouche qu’on possède et en achetant les pièces électroniques. Orange FM met à disposition toute la documentation pour assembler et souder presque toutes les pièces.

