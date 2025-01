Lecture Zen Résumer l'article

Au CES de Las Vegas, Segway est venu avec un concept de coffres de trottinettes électriques. On peut en placer sous la selle, à l’arrière et même dans un panier à l’avant.

Segway n’est pas venu les mains vides au CES de Las Vegas : entre ses trottinettes électriques et ses vélos électriques, la marque a aussi apporté un nouveau concept. Il s’agit d’ajouter de petits coffres sur les trottinettes électriques, ce qui pourrait lancer une nouvelle tendance avec des modèles plus pratiques qu’avant.

Des coffres partout sur les trottinettes électriques Segway

Sur son stand, Segway présente ses trottinettes électriques, notamment la Segway ZT3 Pro. Sa particularité cette année : elle est bardée de trois petits coffres. Le premier est situé à l’arrière, au-dessus de la roue. C’est le plus grand et il permet de mettre quelques affaires, comme des vêtements ou des courses.

Les coffres pour trottinettes électriques de Segwway

L’autre, plus en hauteur, est situé juste sous la selle qu’on peut ajouter à la trottinette : il est suffisamment spacieux pour y placer une ou deux bouteilles. Le dernier n’est pas réellement un coffre, mais plutôt un petit panier, comme sur les vélos, pour y poser un sac.

Et si c’était le début d’une tendance ?

Ce n’est pas la première fois qu’on voit des coffres pour trottinettes : les sacs frontaux qu’on fixe à la barre existent depuis longtemps. Mais cette année, Segway va plus loin en proposant de vrais espaces de stockage. Ça évite de devoir utiliser un sac à dos et surtout cela rend la trottinette électrique plus compétitive par rapport aux vélos.

Un panier pour trottinette tout mignon. // Source : Numerama

Reste toutefois la question de la sécurité : il ne semble pas y avoir de protections contre le vol (cadenas, anti-vol, etc.). Ce qui n’encourage pas à utiliser ces sacs pour aller faire quelques courses, ou pour se déplacer au quotidien avec des affaires dedans.

