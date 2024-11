Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Il fait froid. Mais ce n’est pas une raison pour ranger son vélo au garage. L’automne est d’ailleurs propice aux balades hors des sentiers battus. Le Riverside 100 E, actuellement en promotion chez Decathlon, est justement idéal pour la ville et les chemins de campagne.

C’est quoi, la promo sur ce VTC de Decathlon ?

Le VTC électrique Riverside 100 E est normalement vendu à 1 199 €. Il est en promotion sur le site de Décathlon au prix de 999 €.

N’oubliez pas que si vous achetez un vélo à assistance électrique vous pourrez, sous conditions, bénéficier d’une aide de l’État afin de baisser davantage son prix. Retrouvez toutes les informations sur la page dédiée à la prime à la conversion.

C’est quoi, ce VAE de Decathlon ?

Le Riverside 100 E est un joli vélo. Son style, à la fois classique et moderne, avec son cadre bas courbé, rend plutôt bien. Que ce soit pour rouler en ville, ou pour des balades à la campagne, le VTC fera des jaloux, surtout avec son agréable teinte verte très « nature ». Le deux-roues, d’un poids compris entre 19,5 kg et 22,5 kg en fonction de la taille, n’en fait pas un engin léger. Heureusement, Decathlon propose un VAE parfaitement maniable à la très bonne ergonomie.

Le confort est aussi présent grâce à la selle trekking Gel exclusive à la gamme BTWIN, et ses poignées ergonomiques BTWIN. Les suspensions de 63 mm assurent un bon amortissement des chocs, tandis que les pneus anti-crevaison de 28 pouces permettent de rouler sur des terrains légèrement accidentés, comme en ville. Niveau sécurité, en plus de la conduite précise, les freins à disque mécaniques offrent un freinage progressif sans à-coups.

Riverside 100 E // Source : Décathlon

Est-ce que ce VAE de Decathlon vaut le coup à ce prix ?

Moins de 1000 € sans compter les aides de l’État, c’est une excellente affaire si un VTC vous convient. Dans sa roue arrière, il embarque un moteur brushless 250 W au couple maximum de 42 Nm. L’assistance délivrée est suffisante pour la ville, mais pourrait s’avérer un peu limite par moments, sur les chemins de campagnes et quelques côtes raides — la faute au poids un peu élevé du vélo. Plusieurs modes de conduite sont présents, pour une vitesse maximale de 25 km/h.

Le mode d’assistance douce vous demandera un peu plus d’efforts, mais rallongera l’autonomie, tandis que l’assistance Boost vous permettra de vous reposer un peu plus, au détriment de la batterie. Niveau autonomie justement, comptez jusqu’à 70 km en mode d’assistance douce et dans de bonnes conditions. Avec le mode d’assistance le plus élevé, l’autonomie descendra à 40 km, assez pour aller à la cueillette des champignons et revenir avec un panier plein, si vous rajoutez un porte-bagage en option.

