Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Avec de bonnes performances et une autonomie suffisante pour les trajets du quotidien, la gamme de trottinettes Segway-Ninebot est souvent recommandable, surtout lorsque des modèles sont en promotion.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant le Black Friday 2024

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette de Segway-Ninebot ?

La trottinette électrique Segway-Ninebot E2 Pro E est normalement vendue 429,99 €. Elle est en ce moment proposée sur le site d’Auchan au prix de 299,99 €.

Vous retrouverez une trottinette de la même marque, ainsi que d’autres, dans notre guide des meilleures trottinettes pour se déplacer en ville.

C’est quoi, cette trottinette électrique ?

Cette série de trottinettes électriques de Segway-Ninebot est une gamme accessible, au design soigné et aux bonnes performances. Ses lignes sont plutôt élégantes pour une trottinette de ville, avec un deck et une colonne courbés du plus bel effet. Sur les poignées, une commande pour actionner les clignotants avant et arrière est présente. Facilement opérationnels, les clignotants ajoutent une couche de sécurité supplémentaire.

Toujours au niveau de la sécurité, la trottinette est certifiée IPX4 et résiste aux éclaboussures d’eau, pour rouler sous la pluie l’esprit tranquille, mais toujours prudemment. Le freinage est quant à lui assuré par deux freins avant et arrière, qui offrent un ralentissement précis. La trottinette s’appuie sur des roues de tubeless de 10 pouces qui offrent une bonne adhérence. Niveau performances, la E2 Pro E intègre un moteur d’une puissance de 350 W et 750 W en pointe. Vous pourrez grimper des pentes de 18 % efficacement.

L’écran présent sur le guidon // Source : Segway-Ninebot

La trottinette de Ninebot Segway est-elle une bonne affaire ?

La Ninebot Segway E2 Pro E est une bonne affaire à ce prix, si vous cherchez un deux-roues fiable. Avec 18 kilos sur la balance, ce n’est pas la plus légère des trottinettes. Son système de pliage, heureusement facile, permet de l’emporter rapidement dans les transports publics.

Côté autonomie, comptez 40 km en mode Standard, et une trentaine en mode Boost. Elle se recharge complètement en 4 h. Notez qu’elle est dotée d’un écran horizontal pour consulter diverses informations. Enfin, la fonction Apple Find, présente sur les iPhone, permet de géolocaliser la trottinette depuis votre smartphone.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !