À écouter certaines discussions (de comptoir), seules les entreprises achèteraient des voitures électriques, faisant ainsi vivre le marché. Les particuliers, eux, n’achèteraient pas de voitures électriques, jugées trop chères, ou alors uniquement en leasing. Trions le vrai du faux.

Les clichés sur la voiture électrique ont la vie dure. Hélas, ceux-ci ont tendance à se répandre rapidement et à perdurer, alors même que les données statistiques dressent un tableau différent de la situation. Selon une idée reçue qui revient régulièrement, les voitures électriques seraient principalement achetées par les entreprises, gonflant le marché. Alors, monsieur et madame Tout-le-Monde achètent-ils des voitures électriques neuves ? C’est ce que nous avons voulu vérifier, en observant les données d’immatriculations des constructeurs au premier semestre 2024.

La réponse varie bien entendu selon les marques et les modèles. Une observation rapide permet de repérer de nombreux modèles électriques plébiscités par les particuliers, sans forcément recourir aux offres de leasing longue durée. D’autres marques, notamment premium, ciblent davantage les entreprises pour leur fournir des véhicules de direction, qu’il s’agisse de véhicules thermiques, hybrides ou électriques.

Les modèles électriques les plus plébiscités par les particuliers en 2024

Au cours des six premiers mois de l’année, plusieurs modèles 100 % électriques se sont imposés auprès des particuliers. Parmi ces voitures électriques, la chouchoute des particuliers depuis son lancement reste la Dacia Spring, avec une part de 85 % d’acheteurs particuliers, contre 88 % en 2023. C’est une voiture peu financée en leasing. Plus surprenant : c’est le 3e véhicule électrique le plus immatriculé par les administrations françaises (loin derrière la Zoé), alors qu’il est boudé des sociétés privées.

Dacia Spring (comme toutes les Dacia) est achetée par des particuliers. // Source : Dacia

Parmi les autres voitures achetées par les particuliers au premier semestre de l’année 2024, on trouve :

Modèles Part de marché des achats de particuliers Nombre d’exemplaires Renault Twingo 89 % 12 706 Dacia Spring 85 % 2 487 Renault Mégane e-tech 80 % 9 055 MG4 78 % 4 292 Honda e 78 % 198 Nissan Leaf 76 % 396 Citroën ë-C4 75 % 3 256 Fiat 600 75 % 2 761 BMW iX1 70 % 3 418 Fiat 500 69 % 9 217 Volkswagen ID.3 68 % 2 548 Tesla Model Y 66 % 7 640 Cupra Born 63 % 1 338 Abarth 500e 61 % 558 Jeep Avenger 61 % 2 528 Skoda Enyaq 58 % 1 683 Tesla Model 3 56 % 4 447

La Renault Twingo, la Fiat 500, la Fiat 600 et la Jeep Avenger incluent un petit pourcentage de véhicules thermiques, ce qui peut influencer ces résultats, mais les versions électriques sont largement majoritaires. Les données sont manquantes pour la Peugeot e208 ainsi que d’autres modèles de Stellantis. Tous les modèles les plus populaires en France sont représentés dans ce tableau.

Les tendances évoluent également selon l’attractivité des offres de leasing du moment. Ainsi, en 2023, la Tesla Model 3 était immatriculée par des particuliers à 77 %. Mais cette année, la part de leasing et de véhicules de société a augmenté. Pour d’autres modèles, c’est l’inverse.

Tesla Model 3 et Tesla Model Y sont aussi achetés par des particuliers (hors leasing). // Source : Tesla

Quelles sont les électriques chouchoutées par les sociétés en 2024 ?

À la question, « les sociétés immatriculent-elles massivement des voitures électriques pour verdir leur flotte ? », les premières observations incitent à répondre par la négative. Au mieux, les immatriculations de voitures électriques par des sociétés se chiffrent à quelques centaines. Tesla représente le plus gros volume avec 3 617 voitures immatriculées comme des véhicules de société.

Audi Q8 e-tron est appréciée par les sociétés. // Source : Audi

Nous avons cherché les modèles pour lesquels la part des immatriculations par des sociétés dépasse celle des particuliers. Les résultats parlent d’eux-mêmes, tant par la proportion que par le (faible) volume de voitures concernées depuis le début de l’année :

Modèles Part de marché des achats de voitures de société Nombre d’exemplaires Audi SQ8 e-tron 71 % 52 Audi e-tron GT 59 % 50 Audi Q8 e-tron 57 % 233 BMW iX 16 % 39 BYD Han 35 % 30 Fisker Ocean 35 % 26 Kia EV9 28 % 53 Leapmotor T03 55 % 89 Lotus Eletre 41 % 35 Mercedes EQE 32 % 119 Mercedes EQS 44 % 36 Porsche Taycan 39 % 58 Tesla Model X 57 % 94 Tesla Model S 61 % 88 Volkswagen ID. Buzz 51 % 192 Volkswagen ID.7 31 % 20

À une exception près (la Leapmotor T03 s’est apparemment perdue dans la liste), il s’agit des véhicules les plus chers de chaque constructeur.

Qu’en est-il pour la location longue durée ?

On entend souvent que les clients se tourneraient majoritairement vers le leasing pour la voiture électrique. Assurément, de plus en plus de clients sont séduits par l’idée de payer une location sur 24, 36 ou 48 mois, puis de rendre la voiture au loueur (financeur) à la fin du contrat avant de repartir avec un nouveau véhicule.

Encore une fois, c’est très variable d’une marque à une autre, ainsi que d’un modèle à un autre. Plus le modèle est cher, plus la location est privilégiée pour alléger le coût d’utilisation (du moins, psychologiquement). Cela permet aussi de choisir un véhicule d’un constructeur récent sans en supporter les risques (par exemple, Fisker). C’est donc une solution qui se développe, mais les véhicules thermiques sont bien plus nombreux à passer par ce type de location. Ce n’est de ce fait pas spécifique à l’électrique.

Certains constructeurs arrivent aussi à attirer les clients avec des offres de loyers particulièrement basses : qui ne serait pas tenté par une Fiat 500e à 69 €, moins chère qu’un passe Navigo francilien ?

Fiat 500e à partir de 69 €/mois, c’est tentant. // Source : Fiat

Comme pour les voitures de société, nous avons cherché quels véhicules électriques se démarquent par une part de location longue durée plus élevée que celle des immatriculations par des particuliers :

Modèles Part de marché des Loueurs de longue durée Nombre d’exemplaires BMW IX 22 % 53 BYD Atto3 59 % 413 Ford Mustant Mach-e 56 % 631 Hyundai Ioniq 5 34 % 88 Hyundai Ioniq 6 32 % 51 Kia EV6 70 % 850 Kia EV9 27 % 52 Lotus Eletre 46 % 39 Smart #1 38 % 207 Volvo C40 62 % 231

Les volumes pour les véhicules électriques restent faibles par rapport aux voitures thermiques. Il est donc facile d’influencer les résultats pour faire dire ce que l’on veut aux données. Néanmoins, aucun schéma spécifique ne semble s’appliquer aux voitures électriques plus qu’à d’autres modèles. La stratégie de pousser vers le leasing ou de séduire la clientèle professionnelle dépend davantage du constructeur que du type de motorisation, d’après ce que nous avons pu observer.

