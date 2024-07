Lecture Zen Résumer l'article

Forfait Navigo, carte Paris 2024, ticket spécial sur smartphone… Pour se rendre à Orly en métro ou à Charles-de-Gaulle en RER, le ticket classique ne suffit pas. Voici nos conseils pour ne pas passer des heures à faire la queue.

Tous les jours, plusieurs milliers de personnes font des allers-retours entre Paris, sa banlieue et les deux grands aéroports (Orly dans le sud, Roissy-CDG dans le Nord-Est). Un grand nombre d’entre elles optent pour la route (véhicules individuels, taxis ou VTC), les autres prennent les transports en commun. Depuis la fin du mois de juin 2024, la ligne 14 relie le centre de Paris à l’aéroport d’Orly en 25 minutes, en attendant le CDG Express en 2027, qui reliera la gare de l’Est à Roissy en 20 minutes.

Peu importe le moyen de transport choisi (bus, métro ou RER), le ticket T+, qui permet de prendre le métro dans Paris, ne permet pas de circuler entre le centre-ville et l’aéroport. Cet article récapitule les différents billets en circulation et vous donnent des conseils pour éviter les longues files d’attente.

Orly en transport en commun : en bus ou en métro 14

Pour se rendre à l’aéroport d’Orly en transport en commun, il y a 3 options :

OrlyBus : pour 11,50 euros (ou 0 euro si vous disposez d’un forfait Navigo), un bus relie la place Denfert-Rochereau aux terminaux de l’aéroport d’Orly en une demi-heure.

Tramway T9 : pour le prix d’un ticket T+, le tramway T9 vous permet de descendre à l’arrêt « Orly – Gaston Viens ». Il vous faut ensuite prendre le bus 183 pour aller à l’aéroport. Cette option n’est pas la plus pratique.

Acheter un ticket sur smartphone à Orly, la meilleure solution

L’OrlyBus et la ligne 14 ont un point commun : ils vous forcent à acheter des tickets spéciaux, plus chers que d’habitude, pour vous rendre à l’aéroport d’Orly. Pour gagner du temps, le plus simple est d’utiliser son smartphone pour ne pas avoir à faire la queue (autrement, l’automate vend des billets sur une carte rechargeable Navigo Easy à 2 euros).

Sur iPhone et Android, les options « Ticket Aéroport Orly » et « OrlyBus » vous permettent de charger numériquement les titres spéciaux. Pour y accéder, il faut télécharger l’application Île-de-France Mobilités (iOS et Android) ou passer par l’application Apple Cartes (cliquez sur +, Transports en commun puis Navigo). À noter qu’en raison d’un problème technique, il est impossible de cumuler un ticket aéroport et des tickets normaux sur une même carte. La solution est de créer une carte virtuelle dédiée aux aéroports.

L’achat d’un ticket Orly dans l’application Île-de-France Mobilités. // Source : Numerama

Autres options : acheter un forfait Navigo jour (ou un passe Paris 2024), aller faire la queue à un automate ou acheter un ticket directement dans le bus (ça ne marche pas pour le métro).

Roissy-CDG en transport en commun : en RER ou en bus

Pour se rendre à l’aéroport de Roissy-CDG en transport en commun, il y a 2 options :

RoissyBus : pour 16,60 euros (ou 0 euro si vous disposez d’un forfait Navigo), un bus relie Opéra aux terminaux de l’aéroport de Roissy. Le trajet prend environ une heure.

Acheter un ticket sur smartphone à Roissy : c’est aussi possible

Comme pour Orly, il est possible d’acheter un ticket de RoissyBus ou de RER B directement depuis son smartphone, pour ne pas avoir à faire la queue. Il faut aussi passer depuis les applications Île-de-France Mobilités (iOS et Android) ou Apple Cartes (iPhone), toujours avec l’obligation de créer une carte dédiée aux aéroports si on a déjà des tickets T+. Il suffit ensuite d’approcher son téléphone du validateur.

Quand on crée une carte vierge avec Apple Cartes sur iPhone, les options pour CDG et Orly apparaîssent. // Source : Numerama

Dans le sens des arrivées, le forfait Navigo jour (20,60 euros) peut aussi être une bonne option, puisqu’il vous permettra de prendre le métro en illimité une fois arrivé à Paris. Pendant les JO, le passe Paris 2024 coûtera 16 euros pour un jour, 30 euros pour 2 jours et 70 euros pour une semaine.

