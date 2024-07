Lecture Zen Résumer l'article

Pour se rendre à l’aéroport d’Orly avec la ligne 14 du métro parisien, il faut posséder un titre spécial à 10,30 euros. Celui-ci n’est pas disponible sur les cartes rechargeables existantes : il faut forcément créer un nouveau passe sur smartphone ou sur une carte plastique.

La ligne 14 du métro parisien va jusqu’à Orly depuis le 24 juin 2024. Après des années de promesses, il est enfin possible de se rendre à l’aéroport depuis Paris en transports en commun sans avoir à prendre le bus. De nombreuses stations populaires (Saint-Lazare, Châtelet, Gare de Lyon…) rendent l’accès à Orly plus facile qu’auparavant.

Malheureusement pour les premiers voyageurs, l’élargissement de la ligne 14 souffre de plusieurs défauts de jeunesse. Le premier d’entre eux concerne la billetterie, puisqu’un ticket T+ (le ticket par défaut pour prendre le métro) ne suffit pas pour entrer ou sortir à Orly. Il faut forcément acheter un ticket spécial, appelé « Ticket Aéroport Orly », à 10,30 euros.

Problème, le calvaire des usagers ne s’arrête pas là. En plus d’être indisponibles sur la plupart des machines et de ne pas exister au format papier, ces tickets à 10,30 euros sont incompatibles avec les passes Navigo existants, en plastique ou sur smartphone. La seule solution est de créer un nouveau passe pour chaque voyageur et de ne le remplir qu’avec des tickets Orly.

Comment créer un passe Navigo spécial Orly sur son smartphone ?

Après plusieurs années d’attente, les propriétaires d’un iPhone peuvent, depuis le mois de mai, acheter des tickets de métro ou des abonnements Navigo sur leur smartphone. Ils rejoignent ainsi les utilisateurs de l’écosystème Android, qui avaient déjà cette possibilité.

Le « ticket Aéroport Orly » est-il disponible sur iOS et Android ? La réponse est oui, mais avec plusieurs conditions contraignantes. Seuls les passes Navigo vierges peuvent acheter un ticket Orly (ou un ticket Roissy), les autres n’ont pas l’option. Autrement dit, s’il vous reste un ticket T+ sur votre smartphone, vous ne pourrez pas acheter un ticket Orly avant de l’avoir utilisé.

Recharger un passe Navigo existant avec un ticket Orly est impossible. En revanche, l’option existe avec un nouveau passe. // Source : Numerama

Est-il possible de contourner ce blocage ? Oui sur iPhone, non sur Android.

Sur iPhone, depuis l’application Cartes (Wallet), en cliquant sur le bouton +, puis Transports en commun et Navigo, il est possible de créer une nouvelle carte virtuelle, y compris si on en possède déjà une. On peut recharger cette nouvelle carte avec un ticket Orly sans vider celle habituellement utilisée.

Seul bémol : l’iPhone oblige à choisir un seul passe Navigo par défaut. Pour utiliser ce passe secondaire, il faudra ouvrir manuellement l’appli Cartes et présenter le téléphone sur le valideur. À noter qu’il est impossible de charger plusieurs tickets Orly sur une seule carte, il faut donc créer une carte virtuelle pour chaque voyageur.

Le passe Navigo peut être trouvé dans Apple Cartes. // Source : Numerama

Sur Android, puisqu’il faut obligatoirement utiliser l’appli Île-de-France Mobilités, il est impossible de créer un second passe virtuel si on en possède déjà un. Il faut d’abord finir ses tickets T+, puis acheter des titres Orly/Roissy sur sa carte vierge dans l’application (ou acheter un forfait à la journée, qui inclut l’accès aux aéroports).

L’achat d’un ticket Orly depuis l’app IdF Mobilités n’est possible que si vous ne possédez aucun titre. // Source : Numerama

Un problème technique qui concerne aussi les cartes en plastique

Ce « bug » ne concerne pas que les smartphones, puisque le passe Navigo Easy (la carte rechargeable en plastique) ne peut accepter des tickets Orly/Roissy que si elle ne contient aucun ticket ou abonnement. Île-de-France Mobilités conseille d’en acheter une autre pour les voyages vers l’aéroport (l’achat coûte 2 euros) ou d’utiliser son smartphone pour cet usage (la carte virtuelle est gratuite). Autre limite : l’abonnement Liberté+, qui permet de payer à la fin du mois ses consommations réelles, n’est pas encore compatible avec Orly ou Roissy. Son élargissement à toutes les zones est prévu début 2025.

« Pour des raisons techniques et de compatibilité informatique avec les valideurs, il n’est pas possible de stocker le titre Aéroport d’Orly si l’on a déjà stocké des tickets T+ », explique à Numerama un porte-parole d’Île-de-France Mobilités. « Après les Jeux, nous allons développer une solution sur l’application Île-de-France Mobilités pour charger plusieurs titres et pouvoir sélectionner sur son téléphone le titre à valider (ticket t+ ou aéroport) », ajoute le représentant de l’entreprise.

En attendant, il va donc falloir alterner entre différentes cartes, virtuelles ou en plastique, pour se rendre à l’aéroport en transport en commun. Dans le cas des familles, le taxi ou le VTC risque de rester avantageux encore quelque temps. À noter que, selon Le Parisien, 2/3 des stations ne vendent pas encore le nouveau ticket Orly. L’obligation de posséder une carte rechargeable complique la donne.

Sur le papier, un passe Navigo Easy peut stocker plusieurs titres dématérialisés. Comme le smartphone, il doit être vide pour fonctionner avec Orly ou Roissy. // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Autre possibilité : acheter un passe Navigo jour, semaine ou mois, puisque eux incluent un accès illimité aux aéroports. Les passes Paris 2024, qui coûtent plus cher que les passes jour habituels (16 euros pour un jour, 70 euros pour une semaine), permettront aussi aux touristes d’aller dans les aéroports sans multiplier les passes.

