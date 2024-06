Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] La Ninebot KickScooter F65I est un modèle de trottinette haut de gamme de Segway. Ses excellentes performances, tant sur la route que niveau autonomie, en font un modèle fiable, parfait pour la ville. Son prix baisse de 550 €.

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette de Segway-Ninebot ?

La trottinette électrique Segway Ninebot Kickscooter F65I est habituellement vendue 999 €. Elle est en ce moment proposée sur le site de Cdiscount au prix de 450 €.

Vous retrouverez d’autres modèles d’autres fabricants, dans notre guide des meilleures trottinettes pour se déplacer en ville.

C’est quoi, cette trottinette électrique ?

La KickScooter F65I possède un design classique avec un large plateau qui offre un bon sentiment de sécurité. Les finitions sont de qualité pour ce modèle haut de gamme et, guidon en main, la trottinette dégage une bonne sensation de robustesse. Elle est de plus certifiée IPX4 et résiste à la pluie et aux éclaboussures, même s’il est préférable d’éviter le plus possible les flacs. Avec 21,8 kg sur la balance, ce modèle n’est pas le plus léger qui soit. Son guidon maniable rend heureusement la conduite souple.

Elle se dote de pneus tubeless avec chambre à air de 10 pouces, afin d’éviter le plus possible les chocs. En l’absence de suspensions, les pneus amortissent bien les routes accidentées. Le double système de freinage assure quant à lui davantage de sécurité, même s’il est parfois un peu sec. Notez que des clignotants sont présents à l’avant et l’arrière. Si vous êtes amené à prendre les transports en commun, son système de pliage est relativement simple et rapide. Cependant, malgré sa taille plus compacte une fois pliée, son poids la rend peu pratique à transporter à la main et elle reste assez encombrante dans un métro ou un bus.

Le plateau de la Segway Ninebot F65I // Source : Segway

La trottinette de Ninebot Segway est-elle une bonne affaire ?

C’est même une très bonne affaire à ce prix ! La Ninebot Segway F65I possède une puissance de 400 W, pour atteindre facilement la vitesse de 25 km/h. Sa puissance maximale de 700 W permet de gravir des pentes jusqu’à 20 % en montée, en fonction de l’état de la route et de votre chargement. Pour optimiser votre conduite, trois modes de conduite sont présents : éco, standard et sport. Vous pourrez changer de mode via l’écran LCD du guidon. Ce dernier vous permet aussi de consulter votre vitesse ou l’état de la batterie.

Niveau batterie, l’autonomie promise est de 65 km, en fonction de votre utilisation. Selon la vitesse, le poids, le type de chemin ou le mode choisi, la durée de la batterie peut varier. Au minimum, comptez tout de même 40 km de batterie.

Pour aller plus loin

👉 Retrouvez tous nos articles sur les trottinettes électriques

👉 Vous pouvez aussi consulter notre guide des meilleurs vélos électriques

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !