L’accès à des jeux vidéo Steam disparaît des voitures Tesla les plus chères, à savoir la Model S et le Model X. La fonctionnalité avait été lancée en 2022.

Quand Tesla a présenté la refonte de sa Model S et de son Model X en 2021, il promettait une puissance graphique comparable aux nouvelles consoles de l’époque — lire : la PS5. Quelques mois après, on a pu s’en rendre compte grâce à une fonctionnalité inédite dans une voiture, à savoir l’accès à des jeux vidéo gourmands via Steam. On l’avait même testée début 2023, à bord d’une Model S Plaid. Cette fonctionnalité va disparaître, rapporte Electrek dans un article publié le 17 mai 2024.

Les futurs propriétaires d’un Model X et/ou d’une Model S ont reçu la notification suivante avant leur livraison : « Tesla met à jour l’ordinateur de gaming de votre Model X et votre véhicule ne pourra pas lire des jeux Steam. Les autres applications de divertissements ne sont pas affectées », peut-on lire. A priori, les modèles déjà livrés ne sont pas touchés par le retrait de Steam — mais une simple mise à jour pourrait les en priver, à terme.

Les Model S et les Model X n’ont plus la puissance de la PS5 ?

Tout porte à croire que les Model S et Model X qui sortent des usines ont une fiche technique moins garnie que les précédentes unités. C’est ce que suggère un rapide coup d’œil sur la page de présentation des deux voitures électriques. Auparavant, il était clairement indiqué qu’elles revendiquaient « une qualité comparable aux consoles les plus récentes ». Aujourd’hui, l’onglet gaming se contente d’un simple : « Jouez à différents jeux sur l’écran tactile de votre véhicule. »

De la même manière, on pouvait voir des images de jeux ambitieux comme The Witchet 3: Wild Hunt (accessible via Steam). Dorénavant, on aperçoit des titres à l’échelle plus modeste, directement intégrés à la voiture (exemple : Cuphead). Tesla aurait donc revu ses ambitions à la baisse concernant le gaming à bord de ses véhicules, sachant que la Model 3 et le Model Y, ses produits les plus abordables, n’ont jamais eu accès à Steam.

L’application Steam dans une Tesla Model S Plaid // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Le retrait de la puce graphique offrant une puissance « comparable à la PS5 » permettrait à Tesla de réaliser quelques économies, sans vraiment pénaliser l’expérience au global. Steam reste une fonctionnalité de niche, destinée à des cas d’usage spécifiques (tuer le temps pendant une longue charge, ce qui n’est pas censé arriver très souvent). Peut-être, aussi, que les données relevées par le constructeur ont identifié un manque d’intérêt pour une fonctionnalité coûteuse. Sur le papier, pouvoir jouer à ses jeux Steam serait surtout intéressant dans un cadre de conduite autonome, ce qui est loin d’être une réalité.

